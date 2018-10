Kvindens lig blev fundet en kilometer fra det sted, hvor krokodillen havde angrebet hende, oplyser politiet.

Sydney. Australsk politi bekræfter lørdag, at en kvindelig parkinspektør, der fredag blev angrebet af en krokodille i det nordlige Australien, er fundet død.

Kvinden befandt sig ved kanten af et vandhul, hvor hun fiskede efter muslinger, da hun pludselig forsvandt fredag.

Det tog politiet adskillige timer at ankomme til stedet, der ligger omkring 177 kilometer syd for minebyen Nhulunbury.

Tony Fuller, talsmand for politiet i Northern Territory, fortæller, at kvinden var på tur med sin familie, da hun forsvandt.

- Familien opdagede, at hun var væk, og spanden, som hun havde haft i hånden, blev fundet i nærheden, siger han.

- De hørte noget vandplaskeri. Hun stod i vand til livet, tilføjer han.

Politi og redningsmandskab afsøgte området sent fredag aften. Kvindens lig blev fundet omkring en kilometer fra det sted, hvor krokodillen havde angrebet hende.

Krokodillen blev siden aflivet af lokale parkinspektører.

Antallet af dødelige krokodilleangreb er steget, siden man i 1971 stoppede med at aflive dyrene for at holde bestanden nede.

I perioden 2005 til 2014 har 14 mennesker mistet livet i krokodilleangreb i Australien. De foregående 33 år blev der registreret ti dødsfald.

Det seneste tilfælde er fra januar i år.

/ritzau/dpa