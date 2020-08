En kroatisk mand fik vist lidt mere end han havde bedt om, da han vågnede op, efter at få rettet næsen ved en plastisk operation.

Han havde en stor bule i bukserne - en erektion, der varede i hele tre måneder!

Det kostede tre operationer, før tilstanden var tilbage til det normale igen, rapporterer Metro.

Neven Ciganovic, en kroatisk blogger, stylist og tv-personlighed, udviklede en såkaldt priapisme.

Tilstanden kan bedst beskrives som en vedvarende og normalt smertefuld erektion, som ikke er udløst af nogen seksuel stimulering.

Det hele skete tilbage i 2017, efter at Neven Ciganovic fik lavet en næseplastisk operation i Iran for at korrigere skillevæggen.

Doktorer er ikke sikre på, hvad der forårsagede erektionen. Men Ciganovic hævder, at den kan være forårsaget af nogle piller han indtager.

De skal efter sigende, gøre den mandlige sexlyst større.

»Tak Gud for at jeg ikke længere har problemer med min priapisme. Jeg er lykkelig, fordi min erektion stadig varer meget længere en andre fyrers.

Da jeg vågnede op efter bedøvelsen oven på mit næsejob med priapisme, så gik jeg gennem en virkelig hård tid, sagde han.

Ciganovic tilføjer at han havde en fuld erektion i næsten tre måneder. Han mener selv, at han dermed har sat en ny verdensrekord

Han har været under kniven adskillige gange, før den penisrelaterede prøvelse. Men hr. Ciganovic siger, at det ikke er den sidste gang, han lader sig operere.

Den 48-årige fik foretaget sin første kosmetiske operation tilbage i 1992. Det var en fyldning af læberne.

Siden da har han fået masser af operationer, hvilket har givet ham et ungdommeligt udseende.