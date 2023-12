Sumatranæsehornet er kritisk truet. Ifølge WWF og IUCN er der kun 80 tilbage på to indonesiske øer.

Der er blevet født et sumatranæsehorn i et reservat i det vestige Indonesien.

Det oplyser myndighederne mandag.

Sumatranæsehornet er en kritisk truet art, og der menes kun at være nogle dusin af næsehornet tilbage i verden.

WWF Verdensnaturfonden og IUCN, der er en international naturbeskyttelsesorganisation, estimerer, at der er færre end 80 sumatranæsehorn tilbage på de indonesiske øer Sumatra og Borneo.

Et hunnæsehorn ved navn Delilah har født et endnu unavngivet hannæsehorn, der vejer 25 kilo, i nationalparken Way Kambas i Sumatra i weekenden.

Faren er et næsehorn ved navn Harapan.

Det er den femte næsehornskalv, der født i et delvist vildt avlsprogram i parken, oplyser Indonesiens minister for miljø og skovdrift, Siti Nurbaya Bakar, i en udtalelse.

Den nye tilføjelse til flokken af sumatranæsehorn i Way Kambas betyder, at flokken nu er oppe på ti næsehorn.

Fødslen kommer, efter at et andet næsehorn af arten blev født i parken i september.

- Denne fødsel er den anden fødsel af et sumatranæsehorn i 2023. Det er en yderligere styrkelse af regeringens forpligtelse til bevaring af næsehorn i Indonesien, siger ministeren.

En vagt fandt lørdag Delilah liggende ved siden af sin nyfødte kalv, lyder det i udtalelsen fra ministeriet.

Succesfulde næsehornsfødsler er sjældne. Et hannæsehorn, der blev født i 2012 i Way Kambas, var den første fødsel af et sumatranæsehorn i et indonesisk reservat i mere end 120 år.

IUCN klassificerer sumatranæsehornet, det mindste af alle næsehornsarter, som kritisk truet.

Adskillige trusler betyder, at arten er på randen af udryddelse. Blandt truslerne er krybskytteri og klimaforandringer.

Horn fra næsehorn sælges ofte ulovligt til brug i traditionel kinesisk medicin.

Indonesien kæmper også for at redde en anden kritisk truet art, javanæsehornet. Der er også færre end 80 individer tilbage af arten.

/ritzau/Reuters