Enten vælger vi Donald Trumps løgn om valgsvindel, eller vi viser troskab over for forfatningen, siger Cheney.

USA's Republikanske Parti befinder sig ved en "korsvej". Det skriver Liz Cheney, partiets nummer tre i Repræsentanternes Hus, i avisen Washington Post torsdag

Enten tilbeder man Donald Trumps løgn om, at svindel frarøvede ham præsidentposten. Eller også viser man troskab over for den amerikanske forfatning, lyder det fra den konservative politiker.

Hendes kommentar kommer, mens store dele af Det Republikanske Parti forsøger at fjerne hende fra hendes post.

Cheney var en af de relativt få republikanere, der kontant afviste alle Trumps forklaringer om, at svindel gjorde demokraten Joe Biden til USA's præsident.

Det er en udlægning, der nu er ved at blive så dominerende i partiet, at det i dag har ført til alvorlige sprækker. At det er et valg mellem at respektere demokratiet, eller at en konspiration har ført til Trumps fald.

- Trump forsøger at opløse kritiske elementer af vores forfatningsmæssige struktur, som får vores demokrati til at fungere - nemlig tillid til valgresultater og retsstaten.

- Det Republikanske Parti er ved en korsvej, og republikanere må beslutte, om vi her vil vælge sandheden og troskab mod forfatningen, skriver Cheney.

Trump, partiets mindretalsleder i Repræsentanternes Hus, Kevin McCarthy, og hans næstkommanderende, Steve Scalise, forsøger ifølge avisen New York Times at få afsat Cheney som partiets nummer tre i forsamlingen.

De vil skifte hende ud med den 34-årige Elise Stefanik, som støtter Trump og hans påstande.

/ritzau/