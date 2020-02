Borgerjournalisten Chen Qiushi, der har bragt kritiske reportager om udbruddet af Corona-virus, er forsvundet. Hans familie frygter for hans liv.

Få dage efter at whistleblower-lægen Li Wenliang er død af den virus, han forgæves forsøgt at advare mod, bliver Kina ramt af en ny mystisk sag om mulig censur.

Den kritiske journalist, Chen Quishi, er ikke blevet set siden torsdag klokken 19:00 lokal tid. Hans mobiltelefon er gået ud, og hans familie har ingen oplysninger om, hvor han befinder sig.

Hans mor har sendt en video ud på internettet, hvor hun beder til, at hendes søn kommer sikkert hjem. En ven fortæller til CNN, at Chen Quishi venner og familie er meget bekymrede.

Chinese citizen journalist Chen Qiushi has been missing since 7:00 PM last night. He traveled to Wuhan to report on the coronavirus outbreak. His family and friends are deeply worried. Please help to spread the news and support him.@BBCBreaking@cnnbrk@FoxNews@TIME@nytimes https://t.co/0mf9sada5A — 陈秋实(陳秋實) (@chenqiushi404) February 7, 2020

»Vi er bekymrede for hans fysiske sikkerhed, men vi er også bekymrede for, at han bliver smittet, mens han er væk,« siger vennen.

Chen Quishi forsvinden sker, samtidig med at kinsere raser over den behandling, den 34-årige læge Li Wenliang fik af myndighederne, da han forsøgte at advare om virus-udbruddet. Først blev han anholdt og fik besked på at tie stille. Dernæst blev han selv smittet med virussen og er nu afgået ved døden.

Chen Quishis pårørende frygter, at myndighederne har anholdt ham og bragt ham i karantæne et ukendt sted.

En anden journalist, Fang Bin, der har udsendt videoer af afdøde, der bliver læsset på en bus, blev arresteret i sidste uge, men er nu løsladt igen.

Chen Quishi fungerer som selvbestaltet journalist på sociale medier, hvor han har flere hundredetusinde følgere.

Han har optaget videoer fra begravelser, klinikker og hospitaler, hvor syge kinsere strømmer til for at få hjælp.

En af hans videoer viser en panisk kvinde, der forsøger at få kontakt til sin familie via mobiltelefon, mens hun læner sig ind over en død mand i en kørestol.

Chen Quishi har tidligere været på kant med de strenge kinesiske censur-myndigheder.

Den kinesiske journalist, Chen Qiushi, er forsvundet efter at have rapporteret om udbruddet af Corona-virus. Vis mere Den kinesiske journalist, Chen Qiushi, er forsvundet efter at have rapporteret om udbruddet af Corona-virus.

I august dækkede han demonstrationerne i Hong Kong, og i en reportage sagde han, at ikke alle demonstranterne var uromagere og seperatister, men at mange af dem var fredelige demonstranter.

Efter reportagen blev udsendt, blev Chen Quishi anholdt. Hans konto på de sociale medie Weibo blev slettet sammen med alt videoindhold og hans 730.000 følgere.

I oktober vendte han tilbage til internettet og åbnede en Youtube-konto, som nu har 433,000 følgere. Han har også en Twitter-konto med 246.000 følgere. Begge platforme er spærrede i Kina, men mange kinesere skaffer sig adgang via private netværk.

Da virussen brød ud, følte Chen Quishi sig kaldet til at dokumentere udbruddet. Han var godt klar over, at det var en rejse forbundet med fare.

»Jeg er bange. Jeg har virusen foran mig, og bag mig står Kinas politi,« sagde han i en følelsesladet video fra sit hotelværelse 30. januar.

Men Chen Quishi valgte alligevel at trodse sygdomsfaren og de kinesiske myndigheder med en maske og et par briller som eneste beskyttelse.

»Jeg er ikke bange for at dø. Så hvorfor skulle jeg være bange for jer i kommunistpartiet?,« sagde han i videoen.