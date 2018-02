Ivanka Trump er både datter til og seniorrådgiver for den amerikanske præsident Donald Trump, men den dobbeltrolle har nu bragt hende i problemer.

I et interview med den amerikanske tv-station NBC News blev Ivanka Trump mandag spurgt, hvorvidt hun tror på de kvinder, der har anklaget Donald Trump for sexchikane og misbrug.

»Jeg synes, det er et ret upassende spørgsmål at stille en datter, om hun tror på faderens anklagere, når han formelt har erklæret, at der ikke er nogen sandhed i det,« svarede Ivanka Trump i tv-interviewet.

Svaret har siden bredt sig og fået flere til at kritisere Ivanka Trump for at 'trække datterkortet', når det er belejligt.

Under overskriften 'Det her svar fra Ivanka Trump er præcis, hvorfor nepotisme-love eksisterer' skriver CNN-redaktør Chris Cillizza, at Ivanka Trump har for meget magt til at kunne henvise til sig selv om datter, når de svære spørgsmål kommer på bordet.

'Ivanka Trump er ikke bare en datter. Hun er også en seniorrådgiver i Det Hvide Hus. Hun har et kontor i bygningen. Hun bliver anset som værende en ud af en meget lille gruppe af stemmer, som præsidenten lytter til,' skriver CNN-redaktøren og understreger, at et interview som Ivankas er årsag til, at den amerikanske kongres i slutningen af 1960'erne indførte en nepotismelov, efter præsident J.F. Kennedy havde udnævnt sin egen bror til justitsminister.

Flere andre amerikanske medier påpeger også netop anti-nepotismeloven, og mediet Slate spørger blandt andet: 'Hvad er det lige, Ivanka har gang i?', mens mediet samtidig skriver, at præsidentdatteren med sit svar gør grin med anti-nepotismelovgivningen.

Under det netop overståede vinter-OL i Sydkorea var Ivanka Trump udsendt som officiel repræsentant for USA.

Ifølge Katherine Jellison, der er leder af historieafdelingen ved Ohio University og ekspert i præsidentfamilier, tyder Ivanka Trumps opførsel på, at hun vil have det hele - og det kan ikke lade sig gøre.

»Du er enten seniorrådgiver eller datter. Hun er i en unik position, som hun stadig prøver at finde ud af,« siger Jellison til nyhedsbureauet AP og tilføjer:

»Specielt taget i betragtning af, at sidste gang, hun var i nyhederne, var som seniorrådgiver, der tog til OL.«

På det sociale medie Twitter bliver Ivankas udtalelse også debatteret, og mens flere mener, at det var forkert af Ivanka Trump at svare som datter, så er der også flere, der mener, at NBC satte Ivanka Trump i en umulig situation.

'Prøver at finde ud af, hvilken del af det her, der er upassende. Hun arbejder for skattebetalerne, siger hun fokuserer på kvinders problematikker, var med i interviewet, fordi hun tog til OL for at repræsentere USA, er en voksen og har udtalt sig offentligt om anklager mod andre,' skriver CNN-vært Jake Tapper på Twitter, mens flere melder sig uenige i det synspunkt.

'Hun kunne på ingen måde svare på det. Hvis hun direkte sagde nej, ville I (medierne, red.) råbe 'Ivanka kalder ofre for løgnere', og hvis hun sagde ja... Ja, jeg behøver ikke fortælle jer, hvordan det ville gå. Måske skulle medierne stoppe med at stille ladede spørgsmål,' skriver Twitter-brugeren Inglorious Fiction blandt andet som svar til CNN-journalisten.