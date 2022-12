Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Igor Girkin er ganske bevidst om, hvad der venter ham forude fra de ukrainske soldater.

»Jeg er i helvede. Jeg er i mørket, for fanden. Og jeg klynker eller klager ikke nu. Når fjenden bryder gennem fronten, vil jeg hente mit maskingevær, tage mit udstyr på og prøve at dræbe nogen, før jeg selv dør,« lyder det fra ham på beskedtjenesten Telegram.

Den tidligere, russiske FSB-agent er blandt verdens mest eftersøgte mænd og har længe været en kontroversiel skikkelse uden for Ruslands grænser. Nu er han det også indenfor.

Årsagen antydes i de følgende linjer i fornævnte opslag på Telegram mandag, hvor han forudser sin snarlige død:

Igor Girkin tilbage i 2014. Foto: Bulent KILIC Vis mere Igor Girkin tilbage i 2014. Foto: Bulent KILIC

»Og de vil slå mig ihjel, men så vil jeg for fanden ikke længere kunne se al den skam, og dermed får jeg det godt, kan man sige,« lyder det.

For den skam, Igor Girkin refererer til, er knyttet til den russiske indsats i Ukraine. I de seneste måneder har han brugt sociale medier til at komme med en sønderlemmende kritik af, hvad der foregår i nabolandet.

Det er blandt andet sket, efter at han selv har været aktiv på fronten, hvor han på nærmeste hold har set en russisk krigsmaskine, der altså angiveligt langtfra har fungeret efter hensigten.

»Dette niveau af militær inkompetence burde ikke kunne eksistere. Det er et enormt, massivt forræderi, der vil lede frem til en fuldstændig helvedes massakre under den næste ukrainske offensiv,« som Igor Girkin skriver i mandagens opslag på Telegram:

»Den russiske hær og den øverste kommando har ingen chance for at opnår succes.«

Selv det britiske forsvarsministerium har i sine efterretninger for nylig bemærket, hvordan udmeldingerne har 'fremhævet den anspændte debat', der har eksisteret i de russiske indercirkler omkring krigsindsatsen.

Hollandsk politis efterlysning af Igor Girkin efter Malaysia Airlines-flyet 'MH17' blev skudt ned. Foto: HANDOUT Vis mere Hollandsk politis efterlysning af Igor Girkin efter Malaysia Airlines-flyet 'MH17' blev skudt ned. Foto: HANDOUT

Indtil videre er der ikke sket noget med Igor Girkin, der er særdeles berømmet i hjemlandet for at have været en del af de russiskstøttede oprørere i østukraine i 2014 – og berygtet i resten af verden for sandsynligvis at have stået bag nedskydningen af Malaysia Airlines-flyet 'MH17'.

Mandag går han dog endnu videre i sin kritik og retter fingeren direkte mod den russiske general Sergej Surovikin, der leder 'den særlige militære operation i Ukraine'.

»Hvordan kom det her til? Åh, vi håbede sådan på Surovikin. Han er så kontant og brutal. Hvorfor sker der ikke noget? Og Surovikin vil være i helvede,« lyder det fra Igor Girkin, der også kalder topgeneralen for »magtesløs«.

Da det kom frem, at Igor Girkin skulle til fronten, udlovede Ukraine en dusør 100.000 dollar for hans hoved.