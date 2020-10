- Der er virkelig meget at være bekymret over. 210.000 mennesker er døde i vort land, siger Joe Biden.

Donald Trump bliver udsat for intens kritik fra mange sider, efter at han har forsøgt at nedtone alvoren ved coronavirus under sin tilbagevenden til Det Hvide Hus.

Kritikken kommer fra både politiske rivaler efter, at præsidenten har sagt "vær ikke bange for covid".

Læger i Det Hvide Hus siger efter et møde med præsident Donald Trump tirsdag, at præsidenten ikke udviser nogen symptomer på Covid-19. Det skriver AFP.

Demokraternes præsidentkandidat, Joe Biden, siger, at Trump kommunikerer om pandemien på en helt forkert måde.

- Der er virkelig meget at være bekymret over. 210.000 mennesker er døde i vort land. Præsidenten burde kommunikere korrekt om nødvendige mundbind og holden afstand, siger Biden, der understreger, at han er glad for, at præsidenten synes at være kommet sig over Covid-19.

Den tidligere førstedame Michelle Obama kritiserer også præsidenten og opfordrer folk til at stemme på Biden "som om Jeres liv afhænger af det".

- Efter syv måneder har Trump endnu ikke en plan for, hvordan dette virus skal bekæmpes. Efter syv måneder afviser han at bære mundbind på en konsekvent måde, og han opfordrer ikke andre til at gøre det - også selv om så enkle handlinger kunne have reddet utallige liv. Han fortsætter med at lade som om, at denne pandemi ikke er nogen virkelig trussel, siger Michelle Obama.

Facebook har tirsdag fjernet et opslag fra USA's præsident, Donald Trump, hvor han fejlagtigt skriver, at almindelig sæsoninfluenza er mere dødelig end Covid-19.

En talsmand fra Facebook oplyser til CNN, at opslaget bryder reglerne for misinformation om coronavirus.

Den amerikanske præsident, der natten til tirsdag blev udskrevet fra hospitslry, skrev følgende om influenza og coronavirus.

- Influenzasæsonen starter nu. Mange folk dør af influenzaen hvert år - nogle gange over 100.000 - på trods af, at der er en vaccine.

/ritzau/Reuters