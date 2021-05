Briterne støtter USA i krav til Kina om at få svar på meget vigtige spørgsmål om pandemiens begyndelse.

Kina må hjælpe i bestræbelserne på at få klarlagt covid-19's oprindelse.

Det skriver den britiske avis The Financial Times i en leder mandag.

- Selv de enorme ressourcer, som de amerikanske efterretningstjenester har til rådighed, kan vise sig at være utilstrækkelige, når det gælder om at finde et entydigt svar på, hvad der skete i Wuhan, skriver avisen.

Financial Times henviser til teorien om, at et udslip fra et laboratorie kan have forårsaget pandemien.

Den ansete erhvervsavis advarer mod en ny informationskrig og fastslår, at verden har brug for "en fuldstændig videnskabelig undersøgelse udført af troværdige eksperter, der er udvalgt af et multilateralt råd".

- Eksperterne skal have fuld adgang til alle relevante data, personer og steder, hedder det videre.

Andre førende aviser som Sunday Times og det hollandske dagblad De Telegraaf siger også i ledere, at Kina må besvare meget vigtige spørgsmål, og at det kinesiske styre står meget dårligere ved at tie.

Den britiske vaccineminister, Nadhim Zahawi, siger i en kommentar, at Verdenssundhedsorganisationen (WHO) må have grønt lys til at undersøge sagen til bunds.

Det siger han, efter at The Sunday Times har oplyst, at britiske agenter nu mener, at det er "sandsynligt", at pandemien begyndte med et udslip fra et kinesisk forskningslaboratorie i Wuhan.

Generaldirektøren i WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, siger, at en tidligere rapport fra en delegation i Wuhan ikke var omfattende nok. Han efterlyser mere research.

USA's præsident, Joe Biden, har bedt de amerikanske efterretningstjenester om at intensivere arbejdet med en coronarapport, som kan bringe verden tættere på et svar på coronavirussets oprindelse.

Det er ifølge Biden uklart for efterretningstjenesterne, hvorvidt covid-19 opstod som følge af "menneskelig kontakt med et smittet dyr eller ved en laboratorieulykke".

Kinas regering har igen og igen fået bred kritik for ikke at være åben nok om udbruddet, der blev opdaget i Wuhan i slutningen af 2019.

Blandt andet har Danmark og yderligere 13 lande i en fælles erklæring udtrykt bekymring over, at forskere, der var i Wuhan ikke havde adgang til al relevant data.

/ritzau/dpa