Blodigt angreb kunne måske have været forhindret, men en mistanke blev ikke håndteret rigtigt, viser rapport.

Britiske parlamentarikere, som efterforsker omstændighederne ved terrorangreb, kritiserer, at sikkerhedstjenesten MI5 ikke udnyttede muligheder for at stoppe manden bag angrebet på Manchester Arena i 2017.

Her blev 22 dræbt af en selvmordsbomber under en koncert med Ariana Grande i maj 2017.

Parlamentsudvalget for efterretning og sikkerhed har undersøgt fem terrorangreb i 2017.

De konkluderer, at MI5 "reagerede for langsomt" i forhold til at se den 22-årige selvmordsbomber Salman Abedi som en mulig trussel.

I en rapport offentliggjort torsdag konkluderer udvalget, at sagen om gerningsmanden fra Manchester ikke var blevet håndteret rigtigt.

Abedi havde i forvejen været i myndighedernes søgelys, og det burde have fået alarmklokker til at ringe. Han blev kortvarigt efterforsket i 2010 og i 2014.

- Det er umuligt at sige, hvorvidt det kunne have ført til en hindring af disse frygtelige angreb, men vi konkluderer, at potentielle muligheder for at gribe ind blev forhindret, siger udvalgets formand, Dominic Greve.

Udvalget kritiserer MI5 og politiets antiterrorstyrker for ikke at følge op på efterretninger om, at Abedi besøgte en fængslet mand med kontakter til ekstremister.

Samtidig kritiseres MI5 for ikke at overvåge Abedis rejser eller sørge for rejserestriktioner trods hans mulige ekstremisme.

Ifølge rapporten har MI5 erkendt, at det var en fejl, at han ikke blev overvåget i lyset af, hvilke oplysninger efterretningstjenesten havde om ham.

Foruden de 22 dræbte blev 59 såret ved angrebet i den nordengelske by.

/ritzau/AP