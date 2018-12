Den finansskat, som Frankrig og Tyskland ønsker, vil gå ud over småsparere, og det vil regeringen ikke have.

En skat på finansielle transaktioner i EU-landene vil skæppe godt i den fælles kasse. Det er et af de argumenter, som Frankrig og Tyskland forsøger at lokke de øvrige EU-lande med i et forsøg på at genoplive idéen.

Men det bliver ikke med støtte fra Danmark. Det fastslår finansministeren, der omtaler projektet som et mareridt.

- Det har for nogle været en drøm og for mange et mareridt gennem flere år, siger Kristian Jensen.

Den danske regering vil ikke have en finansskat, som den Frankrig og Tyskland præsenterer mandag på et møde mellem EU's finansministre.

- Vi er modstandere af det. Vi kan ikke se, hvilken gevinst det skulle være. Tværtimod vil det komme til at skade kapitalens fri bevægelighed. Det vil skade dem, der sparer op, siger Kristian Jensen.

Planen har været diskuteret i årevis i forskellige afskygninger.

Den seneste fremsættelse af forslaget skal ses i lyset af et bredere forslag fra Frankrig og Tyskland. De to kernelande i unionen ønsker et budget for eurozonen.

En finansskat skal bidrage til at fylde det budget med midler og dermed samle opbakning til projektet.

- Det er aldrig lykkedes at skabe enighed om det, og jeg anser det heller ikke for muligt at skabe enighed nu. En finansskat vil komme til at ramme pensionsopsparere, siger Jensen.

Frankrig har allerede indført en skat på finansielle transaktioner. En af bekymringerne har været, at den vil flytte sådanne handler til andre lande, hvor skatten ikke findes. Det var også bekymringen for Frankrig.

Derfor har nogle lande sagt, at de kun kan støtte en skat, hvis den er global.

EU-Kommissionen har foretaget en økonomisk analyse af skattens indførsel i Frankrig, og konklusionen er, at den ikke har haft de negative virkninger, som man frygtede.

Den analyse giver finansministeren ikke meget for. Han ser ingen fordele i en finansskat.

- Det er ingen overraskelse, at kommissionen kan lide deres egen skat. Det vi kan se, hver gang vi har analyseret det fra dansk side, er, at det kommer til at gå ud over småsparere og folk, der sparer op til deres egen pension. Det ønsker vi ganske enkelt ikke, siger Kristian Jensen.

Der er brug for, at "EU prioriterer det budget, der er". Det skal ikke vokse, understreger ministeren.

/ritzau/