Onsdag er det blevet bekræftet, at den 26-årige svenske rapper C. Gambino er blevet dræbt af skud i Göteborg.

Sveriges statsminister, Ulf Kristersson, kalder på mere samarbejde mellem lande, efter at en svensk rapper er blevet skuddræbt i Göteborg.

Det siger han til det svenske TV4-program "Efter fem", skriver nyhedsbureauet TT.

- Det er et tydeligt tegn på, at kriminelle bander kommer til at fortsætte, indtil vi stopper dem, lyder det fra statsministeren.

Tidligere onsdag bekræftede svensk politi over for TT, at den 26-årige svenske rapper C. Gambino var blevet dræbt af skud i den svenske storby.

Inden da havde flere medier erfaret, at C. Gambino, som i maj vandt prisen for Årets Hiphop ved de svenske Grammis-priser, var blevet dræbt.

- Vi ser, hvordan svenske gangstere ler hånligt, når de fra solkysten snyder svenske pensionister, andre gemmer sig i Tyrkiet eller Irak eller Iran.

- Det er åbenlyst, at vi skal have et meget, meget tættere samarbejde mellem forskellige lande, siger statsministeren, der står i spidsen for partiet Moderaterna.

Det var tirsdag aften, at C. Gambino blev fundet skudsåret i en parkeringsgarage. Han døde senere på hospitalet.

Politiet fik en anmeldelse om hændelsen i parkeringsgaragen ved 22.30-tiden.

Politiet har meddelt, at den dræbte havde forbindelse til kriminelle netværk, men endnu kendes intet motiv til drabet.

Hos Socialdemokraterna mener partileder og tidligere statsminister Magdalena Andersson også, at et stærkt europæisk samarbejde kan stoppe volden.

- Vi har brug for en særlig lovgivning for at få fat i dem, der er i toppen af de her bander, siger hun ifølge TT.

Det er ikke første gang, at Sverige er blevet rystet af et drab på en kendt rapper.

I 2021 blev den 19-årige svenske rapper Einár, som ligeledes rappede om våben, stoffer og det kriminelle liv, dræbt af skud i Stockholm. Drabet er ikke blevet opklaret.

