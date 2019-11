Den amerikanske komiker John Christ har skabt sig et navn som 'kristen' komiker. Men nu viser det sig, at han bestemt ikke har opført sig som en helgen overfor det modsatte køn.

Det får ham til at aflyse hele sin tour.

Det kristne medie Charisma News skrev onsdag, at John Christ har chikaneret og manipuleret flere kvinder til sex, og nu erkender komikeren, at anklagerne er korrekte.

'Min opførsel har været destruktiv og syndig. Jeg har syndet mod Gud, mod kvinder og de mennesker, jeg elsker mest,' skriver John Christ skriver i en meddelelse.

Fem anonyme kvinder står frem i det kristne, amerikanske medie og fortæller, hvordan John Christ krævede seksuelle ydelser som betaling for at give dem billetter til sine shows. Han skulle også have sendt kvinderne beskeder med seksuelt indhold og ringet dem op flere gange i beruset tilstand i løbet af de sidste syv år.

Den 35-årige standupkomiker indrømmer, at han i flere år har modtaget behandling for 'seksuelle synder og misbrugsproblemer'. Nu beder han om tilgivelse - og ikke blot fra sine ofre.

'Jeg har forbrudt mig mod min kristne tro, overbevisning og mine kristne værdier og har skadet mange mennesker i processen,' skriver John Christ.

Komikeren, som på sin egen hjemmeside kalder sig selv 'den næste store stjerne i standup', har ifølge kvinderne bevidst udnyttet sin status som kendt komiker med et pletfrit image til at misbruge dem seksuelt.

'Jeg beklager den svie og smerte, jeg har påført disse kvinder og vil fortsætte med at søge deres tilgivelse,' skriver John Christ om sagen, der har fået ham til at aflyse sin tour.

Han beder også om tilgivelse fra allerhøjeste sted.

'Jeg har også såret Jesus' navn og søgt Hans tilgivelse,' skriver John Christ.

Efter at anklagerne mod John Christ så dagens lys har streaming-tjenesten Netflix besluttet at droppe udgivelsen af et ellers planlagt show med komikeren.