Den første søndag i maj skal vælgerne i Bolivia stemme om en ny præsident, oplyser landets valgkommission.

Bolivia skal den 3. maj vælge ny præsident. Det oplyser landets valgkommission fredag lokal tid ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Det nye præsidentvalg vil finde sted første søndag i maj. Så meget kan jeg lade jer vide, siger Oscar Hassenteufel, der er viceformand for valgkommissionen.

Et nyt valg ses som afgørende for at genoprette den politiske stabilitet i Bolivia.

Det sydamerikanske land har befundet sig i en politisk krise efter et omstridt præsidentvalg i oktober, som udløste store folkelige protester og uroligheder med sammenstød mellem tilhængere og modstandere af daværende præsident Evo Morales.

Da Morales erklærede sig som vinder af valget, eskalerede urolighederne med gadekampe og påstande fra oppositionen om valgfusk.

Den 10. november varslede Morales først et nyt valg, men senere samme dag meddelte han sin afgang.

Morales, der i næsten 14 år var præsident i Bolivia, befinder sig ikke længere i landet. I første omgang flygtede han til Mexico og siden til Argentina, hvor han sammen med flere tidligere medlemmer af sin regering har fået asyl.

Siden han fratrådte, har Bolivia haft en midlertidig præsident i skikkelse af Jeanine Añez.

