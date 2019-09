Det svenske regionale flyselskab BRA (Braathens Regional Airlines) har sat sine 10 Avro RJ-fly til salg.

Hvis de får dem solgt som planlagt, så står de uden jetfly ved udgangen af første kvartal 2020.

Det skriver check-in.dk, der omtaler virksomheden som 'kriseramt'.

Der er dog ikke tale om moderne fly. De 10 fly har i gennemsnit en alder på 24 år, og de er dyre i drift og vedligeholdelse.

Det er blandt årsagerne til salget, som forventes at være gennemført ved udgangen af det første kvartal i 2020.

»Vort samarbejde går mange år tilbage, idet vi har arrangeret mange leasing- og salgstransaktioner på vegne af flyselskabet og associerede virksomheder. Det glæder os, at vi har fået muligheden for at arbejde med Braathens igen i forbindelse med denne nye sag,« lyder det fra Skyworld Aviation ifølge mediet.

Det betyder også, at 350 ud af firmaets 1000 ansatte skal fyres.

Selskabet kommer dog stadig ti lat have 13 fly tilbage i sin flåde. Der er her tale om den nyere model ATR 72.