Bestseller-direktøren Anders Holch Povlsen og hans hustru, Anne Holch Povlsen, er ramt af en voldsom tragedie, da tre af deres fire børn er døde i et af søndagens bombeangreb i Sri Lanka.

Foran dem ligger der nu en frygtelig virkelighed, hvor de skal forsøge at finde en måde at leve videre på.

»At miste et barn er det største tab, et menneske kan lide, så det giver sig selv, at tragedien er uendelig, når man mister flere børn,« siger Rikke Høgsted, som er krisepsykolog og forfatter, til B.T.

»Et tab af et barn er på en måde et tab af ens fremtid. Ens børn repræsenterer ens håb og drømme for livet i morgen, om 10 år, om 40 år og livet, når man ikke engang selv lever mere.«

»Intet andet tab kan komme i nærheden af dét at miste sit barn,« fortsætter krisepsykologen og understreger, at hun udtaler sig om den generelle tragedie, det er at miste et barn.

Rikke Høgsted påpeger, at det faktum, at Anders Holch Povlsen og Anne Holch Povlsen mistede deres børn i en voldsom massakre, som de på ingen måde kunne have forudset, gør tabet meget sværere at håndtere.

»At det var uventet, betyder, at dødsfaldene vil opleves ekstra voldsomt.«

»Og det gælder alle involverede. Det er frygteligt at miste et familiemedlem til sygdom, men her vil der ofte være nogle i netværket, som allerede har set i øjnene, at det var den vej, det ville gå. Her er hændelsen ekstremt voldsom, fordi ingen kunne se det komme,« siger Rikke Høgsted og fortsætter:

»Derudover vil det faktum, at der her er tale om en menneskeskabt hændelse med intention om at skade andre, betyde, at grusomheden vil gøre, at det opleves ekstra forfærdeligt.«

Anders Holch Povlsen og hans hustru befandt sig på Hotel Shangri-La i hovedstaden Colombo, da én af i alt otte bomber eksploderede påskedag.

Jesper Stubkier, Communication Manager hos Bestseller A/S, bekræftede mandag de tre tragiske dødsfald over for B.T.

'Det kan vi desværre bekræfte. Vi beder jer respektere privatlivets fred, og vi har derfor ingen yderligere kommentarer,' lød det i en e-mail fra Jesper Stubkier.

Krisepsykolog Rikke Høgsted fortæller, at 'sorg og grusomhed ikke kan sættes ind i et regneark'.

Samtidig er det selvfølgelig en hjælp for Anders Holch Povlsen og Anne Holch Povlsen, at de stadig har et barn tilbage, uddyber hun.

»Intet kan erstatte de mennesker, man har tabt. Det vil være upassende for de sørgende, hvis man antyder det. Men det kan samtidig hjælpe en med at leve, at der er nogen, som har brug for dem. Og det er der, hvis man har et barn.«

Mere end 290 meldes indtil videre dræbt i de srilankanske angreb, hvoraf de tre altså er Anders Holch Povlsen og hustruens børn. Et tab, som Rikke Høgsted kalder ubeskriveligt svært at komme igennem:

»Det er den ultimative tragiske hændelse, og man kan ikke gøre noget for at gøre smerten mindre. De næste uger og måneder vil handle om at holde sig selv i live.«

»I sådan en situation skal man sørge for at have en masse mennesker omkring sig, som kan hjælpe med at håndtere den her ubeskrivelige smerte.«

Det er endnu uvist, hvem af Holch Povlsen-parrets fire børn der overlevede den tragiske massakre søndag.

Det er desuden heller ikke blevet meldt officielt ud, hvem der står bag terrorangrebene, men 24 personer er blevet anholdt indtil videre.