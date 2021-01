I dele af Tyskland er coronaepidemien ved at være ude af kontrol. Kansler Angela Merkel har derfor fremrykket et topmøde med delstaternes ministerpræsidenter.

På grund af den alvorlige situation i forbindelse med coronasmitten syd for grænsen holder kansler Angela Merkel krisemøde med de tyske delstaters regeringschefer på tirsdag.

Det oplyser regeringstalsmand Steffen Seibert. Mødet var egentlig planlagt til den 25. januar, men er nu fremrykket på grund af den stadig meget høje smittespredning i Tyskland.

På tirsdagens møde er yderligere forholdsregler mod smittespredning på dagsordenen. Allerede nu er store dele af samfundet lukket ned.

Den nuværende nedlukning udløber den 31. januar. Nye coronamutationer har gjort hurtige beslutninger nødvendige.

Målet er at få antallet af nye smittede ned under 50 per 100.000 indbyggere i løbet af syv døgn. For øjeblikket er tallet 146,1.

Merkel har behov for opbakning fra delstaternes ministerpræsidenter. De beslutter nemlig helt på egen hånd, hvilke regler der gælder i deres forbundslande.

Efterhånden er flere end to millioner indbyggere i forbundsrepublikken testet positive i løbet af epidemien.