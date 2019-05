Krisen kradser i den grad videre hos Thomas Cook, der torsdag kunne præsentere et dundrende underskud på intet mindre end 12,8 milliarder kroner.

Selvom rejseselskabet weekenden igennem har brugt uanede kræfter på at forsikre deres kunder om, at det enorme underskud ikke betyder, at selskabet må indstille driften, er hullet blot blevet dybere og dybere.

Milliardunderskuddet fik nemlig selskabets aktie til at falde med intet mindre end 40 procent, hvilket nu har fået en lang række af Thomas Cooks betalingsselskaber til at blive ekstra påpasselige. Det skriver Sky News.

Ifølge det britiske medie forsøger flere af Thomas Cooks betalingsselskaber at tilbageholde adskillige millioner kroner af rejseselskabets kunders penge, da selskaberne frygter for Thomas Cooks finansielle situation.

Det betyder konkret, at når en kunde betaler for en rejse med kreditkort gennem Thomas Cook, så vil pengene ikke ryge ind i Thomas Cooks pengekasse med det samme (efter 1-2 betalingsdage). I stedet vil betalingsselskaberne forlænge processen med »adskillige uger« i frygt for, at rejsegiganten kollapser.

Det betyder, at Thomas Cook, der er et af verdens største rejseselskaber, og som blandt andet har Spies i folden, risikerer at ende i et regulært økonomisk stormvejr.

Rejseselskabet har dog henover weekendet forsøgt at berolige bekymrede kunder, der er bange for, at de ikke kan komme afsted på rejser, de har købt og betalt for.

»It's business as usual,« har svaret blandt andet lydt fra Thomas Cook på Twitter.

Ifølge rejseselskabet selv er det blandt andet en tilbageholdenhed blandt britiske kunder, der har ramt dem hårdt, da usikkerheden omkring Brexit ganske enkelt får færre britere til at bestille rejser.

En talsperson for Thomas Cook siger i en udtalelse, at de i de seneste dage har haft flere samtaler med leverandører for at understrege, at de har nok ressourcer til at holde rejseselskabet i live.

»Vi fortsætter forhandlingerne med vores nordiske kortleverandør, og vi er overbeviste om, at vi i de kommende dage når frem til en acceptabel løsning,« siger talspersonen ifølge Sky News.

Thomas Cook har allerede lukket en lang række butikker og overvejer at lukke yderligere 566, når lejekontrakterne på lokalerne udløber. Derudover har selskabet iværksat fyringer i hovedkvarteret i Peterbrough i England, mens også Thomas Cooks 105 charterfly er blevet sat til salg.