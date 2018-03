I videoen foroven kan du se billeder fra Salisbury, hvor en russisk eksspion og hans datter blev fundet bevidstløse på en bænk. Sagen har udviklet sig til en internatinoal krise med stribevis af udvisninger af diplomater.

Rusland kræver nu at få adgang til den tidligere dobbeltspion Sergej Skripals datter.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

»Vi kræver endnu en gang at få adgang til Julia, da hun er russisk statsborger,« siger Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, på en pressekonference i Moskva.

Ruslands udenrigsminister, Sergey Llavrov, i Moskva. Den 29. marts. Foto: SERGEI KARPUKHIN Ruslands udenrigsminister, Sergey Llavrov, i Moskva. Den 29. marts. Foto: SERGEI KARPUKHIN

Tidligere på måneden blev Julia og hendes far, Sergej Skripal, fundet livløse på en bænk i Salisbury i Storbritannien.

De to blev i livstruende tilstand indlagt på hospitalet Salisbury District Hospital.

Sergej Skripal, som kom til England i forbindelse med en større spionudveksling, menes at være målet for et angreb med nervegift.

Torsdag kunne hospitalet oplyse, at Julia er i hastig bedring.

»Vi er glade for at kunne fortælle, at Julia Skripals helbred har været i hastig bedring, og hun er ikke længere i kritisk tilstand. Hendes tilstand er stabil,« oplyser hospitalet.

Efterforskere i Storbritannien nåede i dagene efter hændelsen frem til, at Rusland med »stor sandsynlighed« stod bag angrebet på de to familiemedlemmer. Flere andre i domkirkebyen blev også syge.

På billedet: Betjente og teknikere i Salisbury i England, hvor en russiske eksspion og hans datter blev fundet bevidstløse på en bænk. Foto: HENRY NICHOLLS (arkiv). På billedet: Betjente og teknikere i Salisbury i England, hvor en russiske eksspion og hans datter blev fundet bevidstløse på en bænk. Foto: HENRY NICHOLLS (arkiv).

Far og datter blev forgiftet med Novichok, der er en militært udviklet nervegift fra Rusland, lød det fra premierminister Theresa May.

Rusland har afvist, at landet står bag.

Hændelsen har udløst en stribe sanktioner fra USA og Europa, som har udvist et stort antal diplomater. Rusland har sagt, at de vil gengælde udvisningerne.

Teknikere har torsdag fjernet hoveddøren i Skripals hus i Salisbury, da man har fundet rester af nervegiften på døren.

Politiet oplyser ifølge avisen Daily Mail, at døren er fragtet væk, så man kan foretage undersøgelser af den.

FAKTA: Disse lande udviser russiske diplomater En lang række lande, heriblandt 21 EU-lande, har reageret på giftangreb og udvist russiske diplomater. Rusland vil udvise samme antal diplomater fra USA og Europa, som disse lande har udvist russiske diplomater. Det oplyser Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov torsdag aften. USA og Europa har udvist flere end 150 russiske diplomater. Sanktionerne er en reaktion på, at en tidligere russisk dobbeltagent og hans datter blev angrebet med nervegift i Salisbury i England 4. marts. Rusland står ifølge Storbritannien bag angrebet på Sergej Skripal og hans datter, hvilket flere lande har tilsluttet sig. Ifølge britiske efterforskere er de blevet forgiftet med nervegiften Novichok, som oprindeligt er udviklet af Sovjetunionen. Her er et overblik over de lande, der foreløbig har meldt deres sanktioner mod Rusland ud: Inden for EU: * Storbritannien: 23 russiske diplomater er blevet udvist for at have arbejdet som spioner under diplomatisk dække. Alle topmøder med Rusland er aflyst, ligesom britiske ministre og kongelige ikke vil deltage ved fodbold-VM, der til sommer holdes i Rusland. * Frankrig: Fire russiske diplomater udvises. * Polen: Fire russiske diplomater udvises. * Tyskland: Fire russiske diplomater udvises. * Litauen: Tre russiske diplomater udvises. * Tjekkiet: Tre russiske diplomater udvises. * Italien: To russiske diplomater udvises. * Holland: To russiske diplomater udvises. * Danmark: To russiske diplomater udvises. * Spanien: To russiske diplomater udvises. * Belgien: En russisk diplomat udvises. * Irland: En russisk diplomat udvises. * Kroatien: En russisk diplomat udvises. * Rumænien: En russisk diplomat udvises. * Letland: En russisk diplomat udvises. * Estland: En russisk diplomat udvises. * Finland: En russisk diplomat udvises. * Sverige: En russisk diplomat udvises. * Ungarn: En russisk diplomat udvises. * Luxembourg: En diplomat i Rusland kaldes hjem til konsultation. * Malta: En diplomat i Rusland kaldes hjem til konsultation. * EU: En diplomat i Rusland kaldes hjem til konsultation i én måned. Europa i øvrigt: * Ukraine: 13 russiske diplomater udvises. * Moldova: Tre russiske diplomater udvises. * Albanien: To russiske diplomater udvises. * Makedonien: To russiske diplomater udvises. * Norge: En russisk diplomat udvises. * Island: Myndighederne har varslet politisk boykot af sommerens fodbold-VM, der afholdes i Rusland, selv om landsholdet deltager. Resten af verden: * USA: 60 russiske diplomater er blevet udvist, herunder 12 efterretningsofficerer fra Ruslands FN-mission i New York. Et konsulat i Seattle lukkes ligeledes. * Canada: Fire russiske diplomater, som mistænkes for at arbejde som spioner eller blande sig i Canadas demokrati under diplomatisk dække, udvises. Tre ansøgninger for russisk diplomatisk personale afvises. * Australien: To russiske diplomater udvises. * Nato: Syv russiske diplomater udvises. Kilder: Ritzau, Reuters og AFP. /ritzau/

/ritzau/