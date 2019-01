Sygdomsudbrud, tomme hylder i butikkerne og kupforsøg.

Det lyder som en scene fra en dommedagsfilm, men det er lige nu virkelighed i landet med de knap 29 millioner indbyggere.

Venezuela er rystet og i knæ. Landet er ramt af en voksende økonomisk krise, der onsdag fik oppositionsleder og formand for nationalforsamlingen, Juan Guaidó, til at erklære den siddende præsident Nicolas Maduro afsat og udråbe sig selv som midlertidig præsident i Venezuela.

Det skete samme dag som landets hovedstad, Caracas, strømmede over med demonstranter. Nu strækker krisen sig ud over landets grænser – med en direkte advarsel.

Her ses ejeren af en butik, der sælger alkohol, Ivan Duque, hvis forretning i Caracas i Venezuela er blevet raseret under optøjerne. Billedet er fra 24. januar. Foto: CARLOS GARCIA RAWLINS Vis mere Her ses ejeren af en butik, der sælger alkohol, Ivan Duque, hvis forretning i Caracas i Venezuela er blevet raseret under optøjerne. Billedet er fra 24. januar. Foto: CARLOS GARCIA RAWLINS

Præsident Nicolas Maduro har besluttet at lukke Venezuelas ambassade og alle landets konsulater i USA, skriver nyhedsbureauet Reuters.

USA's præsident, Donald Trump, erklærede onsdag omgående sin støtte til Guaidó - og kaldte samtidig Maduro for en »diktator.«

Udmeldingen fik Maduro til at trække en streg i sandet og beordre alle amerikanske diplomater i Venezuela ud af landet inden for 72 timer.

Men den ordre nægtede USA i første omgang at følge, oplyste USA's udenrigsminister, Mike Pompeo. For USA følger kun anvisninger fra Juan Guaidó og ikke Nicolas Maduro, lød begrundelsen.

Voldsomme sammenstød mellem demonstranter og politi på gaden i Caracas. Billedet her er fra 23. januar. Foto: FEDERICO PARRA (arkiv). Vis mere Voldsomme sammenstød mellem demonstranter og politi på gaden i Caracas. Billedet her er fra 23. januar. Foto: FEDERICO PARRA (arkiv).

Derfor sender Maduro natten til fredag dansk tid en advarsel til USA om, at adlyde hans ordre.

Samtidig beordrer han alle venezuelanske diplomater hjem fra USA.

»De (amerikanerne, red.) tror, at de har en kolonial magt over Venezuela, hvor de selv bestemmer, hvad de vil gøre,« siger Maduro i en tale på venezuelansk stats-tv.

»De må følge min ordre fra Venezuelas regering.«

Her demonstrerer en folkemængde i Caracas mod præsident Nicolas Maduro ved at løfte deres hænder i vejret. Billedet er fra 23. januar. Onsdag erklærede oppositionsleder Juan Guaidó, der er også er formand for nationalforsamlingen, Maduro for afsat og udråbte sig selv som midlertidig præsident i Venezuela. Foto: FEDERICO PARRA (arkiv). Vis mere Her demonstrerer en folkemængde i Caracas mod præsident Nicolas Maduro ved at løfte deres hænder i vejret. Billedet er fra 23. januar. Onsdag erklærede oppositionsleder Juan Guaidó, der er også er formand for nationalforsamlingen, Maduro for afsat og udråbte sig selv som midlertidig præsident i Venezuela. Foto: FEDERICO PARRA (arkiv).

Umiddelbart efter Maduros advarsel oplyser USA's udenrigsministerium, at en del af de amerikanske diplomater skal trækkes hjem fra Venezuela, skriver ministeriet i en meddelelse ifølge nyhedsbureauet AP.

USA afviser dog fortsat at trække alle landets diplomater hjem fra Venezuela, som Maduro har krævet. Samtidig understreges det, at USA's ambassade i Venezuela vil forblive åben. Alligevel vil beslutningen dog påvirke ambassadens arbejde, oplyser ministeriet.

»Den amerikanske regering har begrænset mulighed for at yde hjælp i nødstilfælde til amerikanske borgere i Venezuela,« lyder det i meddelelsen.

Allerede onsdag valgte EU side i den præsidentielle magtkamp i Venezuela. EU, ligesom Donald Trump, støtter lederen af den demokratisk valgte nationalforsamling, Juan Guaidó, der altså har udnævnt sig selv som midlertidig præsident.