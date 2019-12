Både Rusland, Tyskland og EU kritiserer USA's sanktioner mod den nye russiske gasrørledning.

Gruppen bag den russiske gasledning Nord Stream 2 oplyser lørdag, at den agter at færdiggøre arbejdet med gasrørledningen så hurtigt som muligt.

Meldingen kommer, efter at en større underleverandør trak sig fra projektet på grund af amerikanske sanktioner.

En ny lov, som netop er blevet underskrevet af præsident Donald Trump, medfører sanktioner mod selskaber, som bidrager til etableringen af gasrørledningen.

Både Rusland, Tyskland og EU kritiserer USA's sanktioner mod gasrørledningen.

I Berlin siger forbundskansler Angela Merkels talskvinde Ulrike Demmer, at "sanktionerne vil ramme tyske og europæiske selskaber, og at de er en indblanding i vore interne anliggender".

I Bruxelles siger en talsmand for EU til NTB:

- Principielt er EU imod indføring af sanktioner mod EU-selskaber, som driver lovlig virksomhed.

I Moskva siger den russiske senator Konstantin Kosatjov, at Rusland må holde sig til den fastsatte tidsplan.

Han fremsatte udtalelsen, efter at det schweizisk-hollandske firma Allseas indstillede arbejdet med at etablere rørledningen. Det skete for at undgå at blive ramt af de amerikanske sanktioner.

Den russiske energigigant Gazprom, oplyser, at den i Wien arbejder på at finde ordninger med transitlande, og at både Gazprom og selskabet Naftogaz vil overveje at levere gas til Ukraine.

Gazprom oplyser lørdag, at det er parat til at betale Ukraine 2,9 milliarder dollar ( cirka 20 milliarder kroner) for at løse en juridisk krise på området. Den ukrainske regeringen oplyser, at afgifter for gasleverancer gennem Ukraine vil blive øget.

Ukraines energiministerium oplyser samtidig, at det vil blive vanskeligt at løse krisen.

Rusland, Ukraine og EU-Kommissionen nåede torsdag til enighed om principperne for en ny gasaftale. Ukraine er et nøgle-transitland for russisk gaseksport til EU.

Rørledningen skal gå forbi Bornholm og er politisk betændt i både Europa og således også problematisk for forholdet mellem USA og Europa.

USA's sanktioner er en del af en større forsvarsbudget, som Trump fredag underskrev på en luftbase uden for Washington D.C.

Ifølge den nu underskrevne lov er Nord Stream 2-gasledningen "et værktøj for tvang og politisk indflydelse", som vil svække USA's forhold til Tyskland og EU.

Loven giver Trump 60 dage til at iværksætte sanktioner mod firmaer, der arbejder på både Nord Stream 2 og Turkstream, som er en anden gasledning, der skal fragte russisk gas til Tyrkiet.

Projektet til 11 milliarder dollar skal ifølge Rusland stå færdigt om få måneder.

Den første ledning - Nord Stream - der løber parallelt med Nord Stream 2, blev indviet i 2011.

/ritzau/Reuters