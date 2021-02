Storbritannien er et tydeligt bevis på, hvordan corona-situationen kan risikere at eskalere, hvis ikke virusmutationer bliver stoppet i tide.

Siden begyndelsen af januar er over 25.000 briter døde med corona – mange af dem med den britiske mutation B117, der er langt mere smitsom end den oprindelige coronavirus.

Netop derfor bruger de norske myndigheder i øjeblikket da også Storbritannien som skrækeksempel på, hvor galt det kan gå, skriver Dagbladet.

Ifølge Sky News er situationen i Storbritannien så alvorlig, at sundhedsvæsenet risikerer at kollapse. Det er på trods af, at man har oplevet et fald i både smittetilfælde, indlæggelser og dødsfald den seneste uge.

Mediet besøgte for nylig Barnet Hospital i det nordlige London, hvor situationen er alarmerende. Det kunne sygeplejersken Clare Bendall blandt andet fortælle.

»De patienter, der dør, er meget yngre nu end under den første bølge. Jeg kan huske, at jeg har tænkt: 'Det kunne have været min mor eller min tante', men nu tænker jeg, at det i stedet kunne have været mig, min bror eller min kæreste,« siger hun og fortsætter:

»Vi har mistet folk i 30'erne og 40'erne. Det er hjerteskærende.«

En ny undersøgelse foretaget af Kings College i London viser i den forbindelse, at personalet på flere af Storbritanniens intensivafdelinger er ekstra hårdt ramt af posttraumatisk stress, depression og angst på grund af de mange dødsfald.

I Norge er gennemsnitsalderen for personer, der dør med coronavirus, 82 år, men landet har ligeledes registreret dødsfald blandt folk mellem 40-50 år.