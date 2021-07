Den hollandske krimireporter Peter de Vries er død. Han blev 64 år.

Det skriver den hollandske tv-station RTL News, der ligeledes kan berette, at journalisten døde på hospitalet – omgivet af sine nærmeste.

»Peter kæmpede til det sidste, men var ude af stand til at vinde kampen. Han døde omgivet af de mennesker, der elsker ham,« lyder det i en erklæring fra hans familie.

De fremhæver Peter de Vries' insisteren på at leve livet oprejst og fri.

»Vi er utrolig stolte af ham og på samme tid knuste,« lyder det videre fra de nærmeste, der nu beder om ro til deres sorg.

Peter de Vries blev tirsdag aften i sidste uge skudt flere gange på åben gade i Amsterdam, efter han havde optrådt i et tv-program på RTL.

Umiddelbart efter skudattentatet blev to mistænkte anholdt.

En 21-årig hollænder, som formodes at have affyret gerningsvåbnet, samt en 35-årig polsk mand med bopæl i Holland. Politiet mener, at han sad bag rattet i flugtbilen.

Her ses den hollandske reporter Peter R. de Vries tale med pressen i forbindelse med en stor hollandsk retssag sidste år. Nu er han åbenbart blevet skudt. Foto: Marcel Van Hoorn Vis mere Her ses den hollandske reporter Peter R. de Vries tale med pressen i forbindelse med en stor hollandsk retssag sidste år. Nu er han åbenbart blevet skudt. Foto: Marcel Van Hoorn

Motivet bag skudattentatet er fortsat ukendt, men politiet fortsætter efterforskningen, mens de to mænd sidder varetægtsfængslede for det, der nu er endt med at være et drab.

64-årige Peter de Vries er i Holland en kendt kriminalreporter og har været det i årtier.

Således har han dækket alt fra kidnapningen af en Heineken-arving i 1993 til bandekriminalitet.

Nedskydningen af ham har rystet Holland såvel som journalister verden over. Sagen er blandt andet blevet kaldt »et angreb på den frie presse«.

Gaden hvor den kendte tv-journalist Peter R. de Vries blev skudt tirsdag aften er spærret af. Foto: EVA PLEVIER Vis mere Gaden hvor den kendte tv-journalist Peter R. de Vries blev skudt tirsdag aften er spærret af. Foto: EVA PLEVIER

I forbindelse med dødsfaldet torsdag har hollandske RTL udsendt en udtalelse, hvori Peter de Vries død omtales som »et ubeskriveligt stort tab.«

»Vores tanker går først og fremmest til Peters familie, hans partner og alle hans kære. Og til alle dem, der er blevet rørt af hans mod, medmenneskelighed og målrettede kamp for retfærdighed.«

»Peters betydning var større end nogen hadefuld handling (drabet, red.), han var langt fra færdig. Vi vil fortsætte med at tale frit om misbrug og uretfærdighed i samfundet, som han gjorde det hele sit liv.«

»Peter er for evigt i vores hjerter.«