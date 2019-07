Børn og unge kontrolleres med trusler, vold og seksuelt misbrug. De lever i konstant frygt ifølge rapport.

Britiske skolebørn helt ned til syv år udnyttes af kriminelle bander og tvinges til at sælge narkotika - blandt andet ved at få dem til stå i bundløs gæld til forbrydernetværk. Det viser en ny rapport fra en velgørenhedsgruppe for børn i London.

- Tusindvis af børn i Storbritannien - de fleste i alderen 15-17 år - udnyttes af såkaldte provinsbander til at bringe narkotika ud i landområder, skriver gruppen The Children's Society i den nye rapport.

Research, som politi og velgørenhedsorganisationen har stået bag, viser, at børn og unge rekrutteres i skoler, på børnehjem og blandt hjemløse.

- Børn bliver kynisk udnyttet ved hjælp af løfter om penge, narkotika, status og omsorg, siger Nick Roseveare, som leder den britiske velgørenhedsorganisation.

Han siger, at de unge og børnene senere kontrolleres med trusler, vold og seksuelt misbrug, som traumatiserer dem og får dem til leve i konstant frygt.

Velgørenhedsorganisationen siger, at banderne fortæller børnene, at de ikke bliver straffet, hvis de blot fortætter politiet, at de er blevet tvunget til at gøre det, som de anklages for.

Det er en henvisning til lovparagraffer, som skal beskyttes ofre for moderne slaveri og menneskesmugling.

Nogle ofre lokkes ind i kriminalitet med smiger og gaver, mens andre trues med bortførelse, vold og voldtægt, viser opgørelser fra Storbritanniens nationale efterforskningscenter, NCA

I rapporten fremhæves det, at børn for eksempel indfanges af banderne ved, at de får betroet en værdigenstand, som de skal passe på, hvorefter den stjæles fra dem. Dermed kommer de til at stå i gæld til de kriminelle.

Der blev sidste år afdækket omkring 7000 sager, hvor personer muligvis var blevet tvunget ud i slavelignende forhold. Det afslørede Thomson Reuters Foundation i sidste måned.

Antallet af formodede børneslaver, som blev indrapporteret til regeringen, var sidste år på 1421 - en markant stigning fra 676 i 2017.

/ritzau/Reuters