Den er helt gal i Haiti – nok engang. Mindst 20 mennesker er blevet dræbt i hovedstaden Port-au-Prince, og tusindvis er fordrevet fra deres hjem. Grunden er den sædvanlige – kampe mellem kriminelle bander.

En familie på otte personer, inklusive seks børn, er blandt ofrene, siger myndighederne onsdag.

Mindst et dusin huse er blevet brændt ned. Mange af de, som tog flugten fra ødelæggelserne, har taget ophold i gården til det lokale borgmesterkontor. Det skriver Sky News.

Civilforsvaret siger, at kampene begyndte i søndags i fire områder i Port-au-Prince

Beboerne har måttet flygte fra deres hjem på grund af kampene mellem de kriminelle bander. Foto: Sabin Johnson Vis mere Beboerne har måttet flygte fra deres hjem på grund af kampene mellem de kriminelle bander. Foto: Sabin Johnson

Drabene kommer midt i en voldsom stigning i volden og kidnapningerne. De kriminelle bander bliver mere og mere magtfulde, mens der tilsyneladende er et vakuum i magten efter snigmordet på præsidenten, Jovenel Moïse.

Premierminister Ariel Henrys administration får ellers international hjælp til af få politiet på fode igen.

Skoler og forretninger er lukket der, hvor kampene foregår.

Myndighederne siger, at foruden de døde er mindst to dusin blevet såret under volden.

Denne familie har søgt tilflugt i en skole. Foto: Johnson Sabin Vis mere Denne familie har søgt tilflugt i en skole. Foto: Johnson Sabin

»Konflikten vil med største sandsynlighed vokse i de kommende dage. Det vil betyde flere dræbte,« siger civilforsvaret.

Bandekriminalitet i den sydlige del af Port-au-Prince har allerede gjort det umuligt at kontakte den sydlige del af landet. Der kæmper man stadigvæk med at komme sig oven på sidste års dødelige jordskælv.