Britiske flådefartøjer vil eskortere handelsskibe gennem verdens vigtigste sejlrute for olie nær Iran.

Fartøjer fra den britiske flåde vil i den kommende tid eskortere handelsskibe under britisk flag gennem Hormuzstrædet nær Iran.

Det sker som følge af de optrappede spændinger i regionen, der er udløst af det amerikanske militærs drab på en højtstående iransk militærperson fredag.

Det oplyser den britiske forsvarsminister, Ben Wallace.

Strædet anses som verdens vigtigste sejlrute for transport af olie.

Iran har nævnt netop Hormuzstrædet som et muligt sted at ramme USA som gengæld for drabet på den militære leder Qassem Soleimani fredag.

Truslen blev fremsat lørdag af Gholamali Abuhamzeh, der leder Irans Revolutionsgarde i den sydlige provins Kerman, til det iranske nyhedsbureau Tasnim.

- Hormuzstrædet er et vigtigt sted for Vesten, og mange af USA's skibe krydser strædet. Vigtige amerikanske mål er blevet identificeret af Iran i regionen for lang tid siden, sagde han.

Iran ligger på den nordlige side af strædet, som er den eneste adgangsvej for skibe i Den Persiske Golf til resten af verden. En tredjedel af verdens olie, der transporteres via skibe, går gennem strædet.

Mellem 150 og 170 danskopererede skibe passerer ifølge Danske Rederier gennem strædet hver måned.

/ritzau/Reuters