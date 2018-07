Et russisk krigsskib, der menes at indeholde guldbarrer og -mønter for 130 milliarder dollars - omkring 800 milliarder kroner - er blevet fundet ud for Sydkoreas kyst, 113 år efter det blev sænket under den russisk-japanske krig.

Søndag fandt et hold af sydkoreanske, britiske og canadiske opdagelsesrejsende vraget af Dmitrii Donskoi over 400 meter under havoverfladen - en sømil fra den sydkoreanske ø Ulleungdos kyst, skriver CNBC.

Da det russiske krigsskib gik ned i 1905, havde det omkring 5.500 bokse med guldbarrer og guldmønter med en samlet vægt på over 200 ton ombord. Skibets præcise placering var et mysterium, indtil det lykkedes to bemandede mini-ubåde at tage billeder af vraget.

»Skroget var alvorligt beskadiget af skaller. Bagstavnen var næsten ødelagt, mens skibets dæk og sider er velbevarede,« lyder det ifølge South China Morning Post fra det bjærgningsteam, der assisterede de opdagelsesrejsende.

Det 5.800 ton tunge skib blev bygget i Sankt Petersborg i 1883 og blev angiveligt sænket af dets egen kaptajn for at forhindre, at japanerne fik fingre i guldet ombord. Planen er nu, at skibet skal bjærges i oktober eller november. Halvdelen af guldet vil tilfalde Rusland, mens resten skal gå til erhvervsudvikling i det nordøstlige Asien. Ti procent skal desuden bruges på at etablere et museum om skibet.