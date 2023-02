Lyt til artiklen

Den garvede journalist og Rusland-redaktør for The Guardian, Steve Rosenberg, er dybt bekymret.

Bekymret for den stigende aggression, som Rusland og Putin er begyndt at vise.

Det skriver The Guardian.

Steve Rosenberg har efter mange år i Rusland et stærkt indblik i det russiske samfund, og han har især fokus på en ting.

»Selvom alt er gået ret dårligt for ham, så synes jeg, at Putin fremstår som en, der stadig tror på, at han har stærke kort på hånden, og at han vil sikre sig noget, som han kan fremstille som en sejr til eliten og folket. Det kan han tage fejl af. Men jeg tror, ​​han tror på, at den vestlige støtte til Ukraine vil svækkes, og at Rusland er i dette på lang sigt.«

»Det, der bekymrer mig, er, at der er en stigende aggression i det russiske samfund. Der er mange grupper med mange våben – Wagners militærorganisation, den tjetjenske leder Kadyrov med hans paramilitære og regionale militser. Der er også mange traumatiserede mennesker. Jeg tror, ​​at dette år kan blive ret 'bumpet'.«

Men selvom Rusland og Putin har skruet op for aggressiviteten, så har de ifølge britiske efterretninger på Twitter også mistet et stort antal soldater.

»Stigningen af russiske dødsfald er sandsynligvis på grund af en række faktorer, heriblandt mangel på trænet mandskab, manglende koordinering og mangel på ressourcer hen over fronten – dette kan eksemplificeres ved eksempelvis Bakhmut og Soledar,« lyder det.

Briterne mener, at den overordnede trend med at Rusland lider store tab, 'sandsynligvis er præcis'. Ifølge tallene er 824 russiske soldater i gennemsnit døde hver dag de seneste syv dage.

Ved krigens begyndelse sidste år var de russiske tabstal helt oppe på 1140 soldater om dagen.