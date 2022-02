»Ja, alle lamper blinker rødt. Men det er ikke det samme som, at de vælger at gå i krig.«

Situationen i Kiev spidser til, og mange vestlige lande opfordrer til at forlade Ukraine.

Også i Danmark har udenrigsminister Jeppe Kofod været ude at opfordre alle danskere til at forlade Ukraine med det samme.

Men selvom udviklingen flere steder beskrives som »utryg« og »alarmerende«, tror krigsforsker Peter Viggo Jakobsen ikke, at der er nogen klar indikation af krig.

Han er lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet og beskæftiger sig blandt andet med områder som militær magtanvendelse, tvangsdiplomati og strategi og konflikthåndtering.

»Det er rigtigt, at den nuværende situation giver klart udtryk for, at Rusland er klar til at starte en krig, hvis de vil. De bliver ikke mere klar, end de er nu, men det er alt hvad vi ved for nu,« siger Peter Viggo Jakobsen til B.T. og fortsætter:

»Og jeg har hele tiden sagt, at jeg tror at en krig er usandsynlig. Det tror jeg stadig. For når jeg ser spillepladen fra Moskva, så kan jeg kun se, at en krig vil gøre ondt værre for russerne.«

Spørger man ham, vil man spille sine kort dårligt, hvis man vælger at gå i krig.

Derfor vil det – ifølge krigsforskeren – for nuværende ikke give mening for Rusland at invadere Ukraine.