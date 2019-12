Tusindvis af børn i lande med krig og konflikter bliver udsat for voldshandlinger ifølge FN's børneorganisation, Unicef. Her ses en gruppe børn i Yemen, som i flere år har befundet sig i en blodig konflikt. Omkring to millioner børn i Yemen er udelukket fra at gå i skole på grund af krigen. Mohamed Al-Sayaghi/Reuters