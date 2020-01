Sam Mendes' "1917" om Første Verdenskrig slog både "Joker" og "Marriage Story" i kampen om prisen Bedste Film.

Krigsfilmen "1917" har vundet prisen Bedste Film ved prisuddelingen Golden Globe natten til mandag dansk tid.

Filmen, der handler om Første Verdenskrig, slår således en række stærke konkurrenter såsom filmene "Joker", "The Irishman" og "Marriage Story".

Filmens instruktør, britiske Sam Mendes, vinder desuden prisen som Bedste Instruktør.

- Det er en stor overraskelse, lød det efterfølgende fra Mendes.

Også filmen "Once Upon a Time in Hollywood" løb med en af aftenens hovedpriser, nemlig prisen for Bedste Komedie eller Musical, samt to andre priser.

/ritzau/Reuters