Den brutale og voldelige brug af artilleri har været afgørende for den måde, Rusland kæmper på.

Men det kan være slut nu.

For et sæt nye våben til Ukraine kan være afgørende for krigens videre gang. Det mener den tidligere forsvarschef Arne Bård Dalhaug ifølge Dagbladet.

En kombination af to forskellige typer våben kan nemlig tvinge Rusland til delvist at opgive eller ændre deres taktiske brug af artilleri.

Den ene type er allerede blevet behørigt nævnt, mens den anden indtil nu er gået under den offentlige radar.

Ukraine er allerede blevet lovet missilartillerisystemerne Himars og M270 MLRS fra USA og Storbritannien.

Fælles for disse systemer er, at de er mere vidtgående, præcise og mobile end det artilleri, Ukraine har nu.

Men i kombination med disse kan et såkaldt 'usynligt våben' have en »betydelig effekt« ifølge den tidligere forsvarschef.

Dalhaug henviser til ​udstyr til elektronisk krigsførelse, der kan forstyrre og forhindre GPS-signaler.

»Russisk artilleri skal positionere sig, og til det har de brug for GPS. Har man elektronisk krigsførelsesudstyr, der kan forstyrre russernes GPS-signaler, vil de ikke kunne placere artilleriet korrekt, og så vil både nøjagtigheden og brugen af ​​artillerisystemet blive reduceret,« siger den pensionerede generalløjtnant.

Dalhaug understreger, at man ikke skal undervurdere rollen af andre typer våben, Ukraine har modtaget, såsom panserværnsmissiler, artillerikanoner, droner og kampvogne.

Men det er ifølge ham afgørende, at Ukraine får større gennemslagskraft over for det, han kalder det: »hensynsløse russiske artilleri.«