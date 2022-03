»Gemme,« siger etårige Theodor og forsøger at løbe i sin tykke flyverdragt.

Han reagerer med det samme på den luftalarm, som advarer om mulige eksplosioner, og kigger et øjeblik uroligt på himlen.

Det er hans mor, Elsa Pataki, som filmer ham ude foran det flygtningecenter, hvor de bor.

Hun fortæller, at Theodor bagefter fik et langt kram. For krigen tager ikke hensyn til små børn.

»Hver gang han hører luftalarmen, siger han, at han er bange og vil gemme sig. Selv når han drømmer.«

Det eneste, som Elsa Pataki kan gøre, er at kramme sin søn.

Videoen, som du kan se øverst i artiklen, viser, at det langtfra er første gang, at etårige Theodor hører luftalarmer.

Han er med sine forældre flygtet fra den ukrainske hovedstad, Kyiv, hvor mange dage og timer blev brugt i beskyttelsesrum under jorden.

Se videoen af Theodors reaktion på luftalarmen øverst i artiklen. Foto: Privatfoto Vis mere Se videoen af Theodors reaktion på luftalarmen øverst i artiklen. Foto: Privatfoto

»Han er meget påvirket af krigen. Børn aflæser deres forældre, og selvom jeg prøver at være rolig, så græder jeg nogle gange.«

»Det kan han mærke, og så begynder han også selv at blive nervøs og græde,« siger Elsa Pataki.

Siden krigens begyndelse er der flygtet flere end 1,5 millioner børn fra Ukraine, hvilket svarer til 55 børn i minuttet.

Det er næsten et barn i sekundet. Theodors reaktioner på krigen er typiske, fortæller Zara Sejberg, som er psykosocial delegat for Dansk Røde Kors i Ukraine. Her bruger hun sin store erfaring til at hjælpe både børn og voksne i Chernivtsi i det sydlige Ukraine.

»Det er voldsomt for en lille krop at opleve luftangreb, hvor hele bygningen ryster, folk skriger, hvor der er koldt og mørkt, og hvor mor eller fars hjertebanken går lige igennem kroppen på dem flere dage eller uger i træk.«

Ligesom Theodors mor forsøger, så er det ifølge Zara Sejberg vigtigt at være rolig og i tæt fysisk kontakt med barnet.

Et barn som Theodor, som er påvirket af krigen, skal have ro og genetableret sine rutiner.

Familien er stadig i Ukraine og bor sammen med sine forældre på et kristent krisecenter tæt på Moldovas grænse.

Her har de adgang til bade og sover i en fællessal med 13 senge, som par, familier og kæledyr deler for at finde plads.

Men det er en umiddelbar sikkerhed, selvom luftalarmerne stadig advarer om det modsatte.

»I Kyiv levede vi et normalt liv, gik på legepladser og gik ture med medbragt kaffe i vores smukke by,« fortæller Elsa Pataki.

»Nu har vi mistet det hele. Vi har forladt vores lejlighed og er flygtet i en ukendt retning for at redde vores søns liv og vores eget.«

En politimand hjælper et barn i sikkerhed på en togstation under den russiske invasion 15. marts 2022. REUTERS/Pavlo Palamarchuk Foto: Pavlo Palamarchuk Vis mere En politimand hjælper et barn i sikkerhed på en togstation under den russiske invasion 15. marts 2022. REUTERS/Pavlo Palamarchuk Foto: Pavlo Palamarchuk

Et andet meget tydeligt eksempel på, at krigen sætter spor i små børns bevidsthed, er deres tegninger.

Det oplevede B.T. blandt andet i begyndelsen af marts i det sydlige Polen, hvor tusindvis af kvinder og børn allerede havde fundet sikkerhed. På et hotel med ukrainske flygtninge dokumenterede fotograf Bax Lindhardt en børnetegning af et kampfly.

Siden har mange andre ukrainske børn tegnet bomber, tanks og afbildet krigen på andre måder med farveblyanter på papir.

»Børn beskriver ofte, hvordan de har det med deres tegninger. Det kan være alt det, som de har svært med at sætte ord på,« siger Zara Sejberg.

Som en del af Røde Kors' arbejde i Ukraine hjælper man børn og deres forældre med at forstå svære følelser, og hvordan de bedst kan berolige kroppen og tankerne, når de bliver bange.

Selvom krig påvirker både børn og voksne voldsomt, så vil langt de fleste komme sig og få det bedre, forklarer Zara Sejberg.

Men det kræver, at deres basale behov bliver mødt, at de får støtte fra familie og får en tryg daglig rutine samt tidlig adgang til mental sundhed og psykosocial støtte.