»Winter is coming,« lyder det igen og igen i 'Game of Thrones'.

Vinteren er også hastigt på vej i Ukraine, hvor der ifølge TV 2 er et markant vejrskifte på vej med temperaturer under frysepunktet. Og ligesom i den berømte fantasyserie varsler vinteren en ny fase i krigen.

På flere punkter kan vinterens kulde blive en fordel for ukrainerne.

Sådan lyder det fra Jakob Rømer Barfod, ph.d. ved Institut for Ledelse og Organisation på Forsvarsakademiet.

Blandt andet på grund af det moderne udstyr, Ukraine modtager fra Vesten.

»Det tyder på, at russerne ikke i samme grad som ukrainerne kan gennemføre kampe i mørke. De har tilsyneladende ikke udleveret mørkeudstyr til deres soldater på jorden, og vi har set, at de har måttet oplyse kamppladsen med lysgranater,« siger han til TV 2.

Jakob Rømer Barfod peger også på, at droner – som russerne har gjort meget brug af til at udføre angreb mod civil infrastruktur på det seneste – har kortere rækkevidde, når det er meget koldt, fordi deres batterier hurtigere vil miste strøm.

Men en ting er udviklingen på slagmarken. Noget helt andet er de udfordringer, den ukrainske civilbefolkning går i møde, nu hvor vinteren og ikke mindst kulden melder sin ankomst.

B.T. har tidligere besøgt Kateryna, som bor i Horenka lidt nord for hovedstaden Kyiv. Eller rettere: Boede. For hendes lejlighed er et af de mange ukrainske hjem, som er blevet fuldstændig smadret under krigen.

»Vi har ikke noget valg. Vi må bo på gaden, i telte eller i skurvogne, vi finder. Jeg kender mange af de andre familier, der er blevet hjemløse. Vi har lavet et fælles køkken udenfor, hvor vi laver mad til hinanden. Over sommeren har vi kunnet klare os på denne måde, men jeg frygter vinteren,« sagde Kateryna til B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg tilbage i september.

