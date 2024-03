En årlig opgørelse fra Committee to Protect Journalists viser, at 99 journalister blev dræbt i løbet af 2023.

Antallet af dræbte journalister steg til 99 i 2023, hvor 77 af dødsfaldene skete i forbindelse med krigen mellem Israel og Hamas.

Det viser en årlig opgørelse lavet af Committee to Protect Journalists (CPJ).

Tallet er det højeste siden 2015 og en stigning på 40 procent sammenlignet med året før.

Ifølge CPJ er det generelle antal af dræbte journalister blevet mindre for hvert år, men krigen i Mellemøsten har fået tallet til at stige igen.

- I december 2023 rapporterede CPJ, at der er blevet dræbt flere journalister i de første tre måneder af krigen mellem Israel og Hamas, end der nogensinde er blevet dræbt på et år i et land, skriver CPJ.

Ifølge CPJ var 72 af journalisterne palæstinensere, mens to var israelere og tre var libanesere.

Og konsekvenserne af drabene vil ramme vores verdensforståelse, siger direktør i CPJ Jodie Ginsberg ifølge AFP.

- Det enorme tab af palæstinensiske journalister i krigen kommer til at påvirke journalistikken i lang tid - ikke kun i palæstinensiske områder, men for hele regionen og omverdenen. Enhver dræbt journalist er en tilbagegang på vores forståelse af verdenen.

CPJ har ifølge AFP tidligere kritiseret, hvad det kalder "forfølgelse" af journalister af de israelske styrker og undersøger, om flere af de dræbte journalister i Gaza bevidst var et mål for israelske soldater.

Mexico, Somalia og Filippinerne er tidligere blevet udnævnt af CPJ, som nogle af de farligste steder at være journalist.

Mens antallet af dræbte journalister i 2023 i Somalia og Filippinerne er uændret i forhold til året før, er der i Mexico kun blevet dræbt to journalister.

Det er et stort fald sammenlignet med 2022, hvor tallet var 13. Det nøjagtigt samme fald skete desuden i Ukraine.

/ritzau/