Den græske ø Kreta er ramt af et større jordskælv. Det vides endnu ikke, om skælvet har forårsaget skader.

Et jordskælv med en beregnet størrelse på 6,0 har ramt den græske ø Kreta.

Det oplyser Det Europæiske Seismologiske Center ved Middelhavet (EMSC).

Skælvet ramte i ti kilometers dybde. Der er lørdag eftermiddag endnu ingen meldinger om eventuelle personskader eller materielle skader.

Kreta er Grækenlands største ø og ligger i den sydøstlige del af Middelhavet.

I juli 2017 mistede to personer livet, da et jordskælv med en beregnet størrelse på 6,7 ramte den græske ø Kos i Det Ægæiske Hav.

I 1999 omkom 143 personer i Athen og nordvest for hovedstaden under et skælv med en beregnet størrelse på 5,9. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

/ritzau/Reuters