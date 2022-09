Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den russiske præsidents talsmand, Dmitrij Peskov, oplyser, at Rusland ikke udelukker, at det kan være sabotage, der er skyld i de tre lækager på Nord Stream-gasledningerne.

»Ingen muligheder kan udelukkes lige nu.«

Sådan svarede Kreml-talsmand Dmitrij Peskov ifølge nyhedsbureauet Reuters, da han under et telefonmøde med journalister blev spurgt til, om sabotage var årsagen til skaden.

Derudover tilføjer han, at Kreml er meget bekymret over situationen, og han forklarer, at hændelserne er noget, der kræver en omgående undersøgelse, da det ifølge ham er et problem for energisikkerheden for 'hele kontinentet':

»Det er en meget bekymrende nyhed. Vi taler faktisk om nogle skader af uklar karakter på rørledningen i Danmarks økonomiske zone,« siger han ifølge Reuters:

»Dette er et spørgsmål relateret til energisikkerheden på hele kontinentet.«

Både Nord Stream 1 og Nord Stream 2 løber fra Rusland til Tyskland.

Alle tre læk på gasrørledningerne er det seneste døgn sket i havet ud for Bornholm, men i internationalt farvand. Det ene læk på Nord Stream 1-ledningen er sket i dansk økonomisk zone, mens det andet er sket i svensk økonomisk zone.

Ingen af de to gasledninger var i drift, men indeholder gas.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har oplyst, at det endnu er for tidligt at sige noget om årsagen til gaslækkene.