Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Forholdet mellem USA og Rusland er rigtig dårligt.

I hvert fald, hvis man spørger Kreml-talsmanden Dmitrij Peskov.

Det skriver Reuters.

Udtalelsen kommer, efter man i Washington har beskyldt russerne for at have skudt en amerikansk overvågningsdrone ned over Sortehavet.

Ifølge Peskov er russerne dog ikke afvisende over for dialog.

»Forholdet til USA er i en meget beklagelig tilstand, men Rusland har aldrig nægtet at indgå i konstruktiv dialog, og det gør vi heller ikke nu,« siger talsmanden i en pressemeddelelse fra det russiske forsvarsministerium.

Han fortæller, at der ikke har været dialog på lederplan mellem de to lande, ej heller forsøg på dialog.

Tirsdag skrev Pentagon, at russiske jagerpiloter havde skudt en amerikansk drone ned over Sortehavet.

Det er første gang i årevis, at der angiveligt skulle være sammenstød af den slags mellem amerikanerne og russerne.

En amerikansk general kalder handlingen utryghedsskabende og uprofessionel.