Den amerikanske tænketank Institute for the Study of War (ISW) oplyser i sin seneste analyse af situationen i Ukraine, at Kreml ser ud til fortsat at forberede sig på et såkaldt 'false flag'-missilangreb i Transnistrien, der er en selverklæret, russisk-støttet udbryderrepublik på moldovisk territorie.

En 'false flag'-operation er en mission, der har til formål at skjule, hvem der reelt står bag.

»Russiske proxyer i Transnistrien hævdede falsk, at ukrainske styrker forbereder at angribe Transnistrien, og ukrainsk efterretning har oplyst, at russiske styrker forbereder at udføre et missilangreb mod Transnistrien og give skylden på Ukraine,« lyder det i analysen.

Samtidig er der forlydender om, at det ukrainske forsvarsministerium har offentliggjort et efter sigende lækket dokument. Dokumentet skal vise, at 'Pridnestrovic Moldoviske Republik' – den selverklærede udbryderrepublik Transnistrien – rekrutterer mænd under 55 år til militærtjeneste. Det skriver det ukrainske medie Pravda.

Det falder sammen med, at der i analysen oplyses, at Rusland 'måske påtænker at involvere Transnistrien i krigen i Ukraine':

»For at udnytte Transnistriens (begrænsede) reservestyrke eller lancere angreb og beskyde Ukraine fra transnistisk territorium,« lyder det.

»Kreml vil måske forsøge at destabilisere selve Moldova for at øge spændingerne i Moldova og nabolandet Rumænien og lægge yderligere pres på NATO, muligvis i et forsøg på at reducere vestlig militærstøtte til Ukraine ved enten at omdirigere NATO-styrker til Rumænien eller true med en bredere eskalering,« fortsættes det.

Om man vil gennemføre et 'false flag'-angreb vides selvfølgelig ikke, men det understreges, at der i løbet af det seneste døgn er sket en tilspidsning i området.

Det sker også, efter Ukraines militær onsdag blev beskyldt for at skyde mod et depot med store mængder sprængstof, der er placeret i Transnistrien – få meter fra grænsen til Ukraine. Derfor har Rusland også oplyst, at man har 1.500 tropper i området.

I dag er Transnistrien i praksis en selvstændig stat, på trods af at landet ikke anerkendes af det internationale samfund. Området har egen regering, og det var Transnistriens indenrigsministerium, som onsdag beskyldte Ukraine for angreb på depotet, der huser 20.000 tons gammelt sprængstof.

Ukraine hævder omvendt, at Rusland står bag.

Allerede fredag i forrige uge sagde den russiske topgeneral Rustam Minnekayev, at »kontrol over det sydlige Ukraine er en anden vej ud til Transnistrien, hvor der også er tilfælde af undertrykkelse af den russisktalende befolkning«. Det skriver BBC.

Præsident Vladimir Putin har lovet at 'beskytte' etniske russere i tidligere sovjetrepublikker. Det var hans argument for at invadere Ukraine. Moldova, hvor Transnistrien ligger, var tidligere en sovjetrepublik.

I dag er Moldovas nærmeste allierede Rumænien, men i modsætning til Rumænien er Moldova ikke med i NATO eller EU. Mange moldovere har rumænske pas og arbejder i EU.