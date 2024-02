Reaktionen fra Kreml er ikke til at tage fejl af.

»Det har hr. Carlson ikke ret i,« som Vladimir Putins talsmand, Dmitrij Peskov, onsdag sagde i forbindelse med en pressebriefing.

Forinden var det blevet bekræftet, at hr. Carlson – altså den højtprofilerede amerikanske tv-vært Tucker Carlson – allerede har gennemført et særdeles omtalt interview med den russiske præsident, Vladimir Putin.

Det skulle være sket tirsdag.

Tucker Carlson bekræftede selv interviewet i en video tirsdag. Foto: Tucker Carlson Network/Reuters/Ritzau Scanpix

Men Putin-talsmanden benyttede altså også lejligheden til at modsige den amerikanske gæst.

Det skete med en reference til den video, som Tucker Carlson tirsdag lagde på det sociale medie X, hvori han fremlagde sine bevæggrunde for at interviewe Vladimir Putin.

Her lød det blandt andet:

»Ikke en eneste vestlig journalist har gidet at interviewe præsidenten for det andet land, der er involveret i denne konflikt.«

Og det er den udtalelse, som Dmitrij Peskov onsdag vendte tilbage til.

»Faktisk er der ingen måde, hvorpå han kunne have kendskab til det,« sagde talsmanden.

Han forklarede videre, at man i Kreml har »modtaget utallige anmodninger om interview med præsidenten.«

»Men når det handler om landene i Vesten – de store medier, de traditionelle tv-kanaler og de store aviser – kan de på ingen måde bryste sig af på bare den mindste måde at have forsøgt at virke upartiske i deres dækning,« sagde Dmitrij Peskov:

Interviewet med Tucker Carlson er første gang siden invasionen af Ukraine, at Vladimir Putin taler med en vestlig journalist. Foto: Alexander Kazakov/AFP/Ritzau Scanpix

»Selvfølgelig er der intet ønske om at kommunikere med sådanne medier, det giver knap nok mening, og det er usandsynligt, at det ville være brugbart.«

Til gengæld har Tucker Carlson, der som bekendt også kommer fra et vestligt land, fået et ja trods sin fortid på et af USAs store medier, Fox News.

Men det er der en særlig grund til.

»Han har en tilgang, der adskiller sig fra resten. Det er på ingen måder prorussisk, og det er heller proukrainsk,« sagde Dmitrij Peskov:

»Det er nærmere proamerikansk. Men i det mindste står det i klar kontrast til de traditionelle angelsaksiske medier.«

Ellers ville Vladmir Putins talsmand ikke sige meget om selve det famøse interview.

I stedet vil han overlade den slags til Tucker Carlson.

»Jeg har ikke lyst til at tale over mig. Det er trods alt hans interview, så når han er klar til at offentliggøre det, vil han nok selv fortælle om detaljerne,« sagde Dmitrij Peskov.

Flere amerikanske medier skriver, at interviewet med Vladimir Putin vil blive sendt torsdag.

Tucker Carlson har selv allerede fortalt, at det vil ske på det sociale medie X, hvor han har sit eget program.