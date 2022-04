Vladimir Putin sidder helt tilbage i stolen, mens han skiftevis holder fast i bordpladen foran sig med begge hænder eller blot en enkelt hånd.

Imens kigger han frem for sig mod den russiske forsvarsminister, Sergej Sjojgu, der på den anden side af bordet er ved at aflægge en rapport. En rapport om situationen i Mariupol.

Det hele ses i en video, som Kreml torsdag formiddag har udsendt.

11 minutter og 50 sekunder varer den.

De første mange minutter er det udelukkende Sjojgu – der sidder helt fremme på kanten af sin stol – som taler, mens Putin sidder tilbagelænet og holder fast i bordkanten på den anden side.

Ifølge den rapport, som Sjojgu læser op fra, er den ukrainske by nu blevet 'befriet' af de russiske væbnede styrker og de russisk-støttede separatiststyrker fra Donetsk.

»I dag er hele Mariupol nu under den russiske hærs kontrol, militsen fra Folkerepublikken Donetsk, og territoriet for Azovstal-stålværket, hvor de tilbageværende nationalister og udenlandske lejesoldater er, er sikkert blokeret,« lyder det fra forsvarsministeren.

De seneste dage har der været fokus på netop Azovstal-stålværket, hvor de sidste tilbageværende ukrainske styrker i byen skal opholde sig sammen med omkring 1.000 civile.

De russiske styrker skal have omringet værket – og flere gange de seneste dage har de russiske myndigheder udstedt ultimatummer om, at alle de tilstedeværende på værket skal forlade stedet.

Det er dog ikke sket.

»Ingen har forladt Azovstal,« siger Sjojgu selv.

Videre forklarer han, at situationen i selve byen – ifølge ham – er 'rolig':

»Det giver os mulighed for at oprette freden og lade befolkningen vende tilbage for at genoptage et fredeligt liv.«

Først da Sergej Sjojgu er helt færdig med at aflægge sin rapport, tager Putin ordet for første gang:

»Jeg anser den foreslåede stormløb af industrizonen for uhensigtsmæssig,« siger han med henvisning til Azovstal-værket.

»Jeg beordrer dig til at aflyse det,« tilføjer han.

Til det svarer Sjojgu – ifølge Kremls egen udskrift af det, der bliver sagt i videoen – blot:

»Ja.«

Dernæst tager Putin igen ordet:

»Dette er en sag, hvor vi må tænke – vi må altid tænke, men endnu mere i denne sag – på at bevare livet og helbredet for vores soldater og officerer. Der er ingen grund til at klatre ind i disse katakomber og kravle under jorden gennem disse industrifaciliteter. Bloker dette industriområde, så ikke engang en flue kan komme igennem.«

»Ja,« svarer Sjojgu igen.

Derudover forklarer Putin, at man endnu engang skal opfordre til, at alle de ukrainere, der endnu ikke har gjort det, nedlægger deres våben.

»Den russiske side garanterer deres liv og en anstændig behandling i overensstemmelse med de relevante internationale love. Alle de sårede vil modtage kvalificeret medicinsk assistance,« siger han i videoen.

Derefter takker og lykønsker han forsvarsministeren for hans arbejde:

»Færdiggørelsen af kamparbejdet for at befri Mariupol er en succes. Tillykke. Send tak til tropperne. Indsend gerne forslag for at tildele statshæder til vores fornemme soldater,« siger Putin:

»De (soldaterne, red.) er alle helte.«

Oplysningerne er ikke bekræftet af uafhængige kilder – og det er værd at bemærke, at ovenstående udelukkende er den russiske side af sagen.

