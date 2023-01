Lyt til artiklen

Den tidligere britiske premierminister Boris Johnson lyver.

Sådan lyder påstanden i hvert fald fra Kreml i forbindelse med en række udtalelser, som den britiske politiker er kommet med i en ny dokumentar.

Det skriver NRK.

I BBC-dokumentaren hævder Boris Johnson, at den russiske præsident, Vladimir Putin, skulle have truet med at sende et missil efter ham.

Kreml-talsmanden afviser Boris Johnsons påstand. Foto: VALERIY SHARIFULIN/SPUTNIK/KREML Vis mere Kreml-talsmanden afviser Boris Johnsons påstand. Foto: VALERIY SHARIFULIN/SPUTNIK/KREML

Truslen skulle være kommet under en telefonsamtale, kort inden Rusland 24. februar invaderede Ukraine:

»Han truede mig på en måde på et tidspunkt og sagde: 'Boris, jeg vil ikke skade dig, men med et missil vil det kun tage et par minutter', eller sådan noget,« siger Boris Johnson i dokumentaren.

Men ifølge talsmanden for Kreml, Dmitrij Peskov, passer det slet ikke:

»For at være mere præcis er det løgn,« siger han ifølge NRK i en udtalelse.

Boris Johnson var premierminister for Storbritannien, da Rusland angreb Ukraine i slutningen af februar sidste år.

Sammen med det meste af Vesten stod han bag flere sanktionspakker mod Rusland og Vladimir Putin.

»Jeg kunne uddrage fra hans (Putins, red.) meget afslappede tonefald, at han virkede lidt ligeglad, og at han bare legede med på mine forsøg på at forhandle,« fortæller Boris Johnson videre om telefonopkaldet med Putin i dokumentaren.