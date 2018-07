En død kvinde blev fundet i levende live i en fryser.

Ja, du læste rigtigt. I Sydafrika blev en kvinde erkæret død efter en trafikulykke. Derfor blev hun lagt i et kølerum, hvor hun skulle ligge, indtil hendes begravelse var forberedt.

Det skriver Sunday Times.

Da en krematør senere kom ind i kølerummet, lagde vedkommende ved et tilfælde mærke til, at kvinden trak vejret.

Distriktchefen på hospitalet i Gauteng, Gerrit Bradnick, hvor kvinden blev erklæret død, bekræfter, at kvinden var erklæret død af ambulanceredderne, men fortalte samtidig, at redderne havde fulgt protokollerne til punkt og prikke for at kontrollere, om kvinden havde mistet livet. De havde blandt andet set efter tegn på puls og vejrtrækning.

»Den her hændelse er ikke sket, fordi vores reddere ikke er ordenligt uddannede. Der er intet bevis for, at vores reddere ikke er det,« siger Gerrit Bradnick til Sunday Times.

Nu skal den lokale sundhedsafdeling undersøge, hvad der er sket, og om nogen er ansvarlig for den fejlagtige dødserklæring.