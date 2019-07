Der var tidlig julestemning at spore blandt de australske toldmyndigheder, da de åbnede en afsenderløs papkasse fra Canada.

I kassen fandt de 15 mexicansk-inspirerede snekugler med små figurer af lamaer og saguaro kaktusser.

Om det var den atypiske indmad, der fik tolderne til at tænke to gange over den noget aparte sending så lang tid før jul, vides ikke.

I hvert fald valgte de at sende kassen med snekugler til røntgen, og det viste sig at være en god idé.

Salgsværdi på fem mio.

Væsken i de 15 snekugler var nemlig ikke vand, men i stedet methamfetamin.

Et narkotikum med samme virkning som amfetamin - bare 3-5 gange stærkere.

I alt indeholdt snekuglerne 7,5 liter methamfetamin, der i Australian har en salgsværdi på fem mio. danske kroner.

»Det er lige meget, hvor smart du tror, at du gemmer det - vi finder det,« sagde Danielle Yannopoulos, der er regional chef hos de australske toldmyndigheder, Australian Border Force.

Det skriver National Post.

»Vores betjente bliver gang på gang ved med at bevise, at kriminelle, der forsøger at skjule substanser på nye og fantasifulde måder, spilder deres tid,« lød det endvidere fra Danielle Yannopoulos.

Mange narkobeslaglæggelser i Australian sker via post.

I 2016-2017 fandt mere end 90 pct. af alle amfetamin-relaterede beslaglæggelser sted i posten. Oftest som små beslaglæggelser, men også som store forsendelser i containere.