Han blev fundet liggende på knæ med hovedet mod gulvet og efterladenskaberne fra hans skjorte flagrende i vinden.

En bevægelse, politibetjentene, der fandt Ingvar Lindgård, først forvekslede med et svagt livstegn.

Men den 76-årige mand var død af kulilteforgiftning, og hans død i 1999 er endt som et mysterium i norsk politis historie, skriver norsk TV 2.

En krave fra gerningsstedet kan nu vise sig at give udvikling i den gamle mordsag, hvor politiets teori er, at motivet var penge. Det var nemlig kendt blandt lokalbefolkningen, at den ældre herre havde penge liggende i sit hus.

Politiet fandt skader på den ældre mand, der tyder på, at han blev mishandlet og efterladt hjælpeløs i sit eget hjem i Grymyr i Hadeland. Mandens sengetøj var brændt op, ligesom vinduerne var dækkede af sod.

'Han havde en horisontal skade i baghovedet, og han havde flere knækkede ribben. Vi tror, at nogen havde sparket ham hårdt, så han ramte vindueskarmen,' forklarer den tidligere politibetjent i Gran i Norge, Per Olsen til TV 2.

Synet af den 76-årige mand fra 1999 står som indprentet i den tidligere politibetjents hukommelse.

Politiet fandt hans dør sprættet op med ødelagte låse, og med fodspor og fingeraftryk, som dengang aldrig blev identificerede.

Norsk Politi har offentliggjort dette billede af en krave fra en beklædning, som man formoder kan tilhøre gerningsmanden bag drabet på Ingvar Lindgård. Foto: Norsk Politi

En teori er, at en krave fra gerningsmanden er faldet af i et slagsmål. Politiet fandt også et hår på kraven, der ikke passer til nogle af dem, der tidligere har været i politiets søgelys.

'Vi håber, at personer som kender kraven, ved noget om den, eller ved, hvem der kan have ejet den, tager kontakt,' siger Heidi Staxrud, politioverbetjent ved Gran Lenmannskontor i Norge.

Hun oplyser, at politiet vil undersøge, om kraven har været godt nok opbevaret siden 1999, så den kan testes med nutidens teknologi.

Sagen er blevet taget op i det norske TV-program 'Åsted Norge', og det lokale politi håber, at visningen af flere af sporene kan give anledning til tips fra lokalbefolkningen.