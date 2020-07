En 20 meter høj kran er kollapset og væltet ned over et lejlighedskompleks i Bow i det østlige London, England.

Derfor er brand- og redningsmyndigheder lige nu i gang med en større redningsaktion.

Det skriver Sky News.

Redningsmandskabet kæmper i øjeblikket for at befri flere personer, som er fanget i lejlighederne.

Der er ligeledes tilkaldt flere ambulancer til stedet, hvor der indtil videre er fire personer, der er blevet konstateret kvæstet i ulykken, oplyser engelsk politi til mediet.

Ifølge Twitter-brugeren Bridget Teirney, der er nabo til det sted, hvor ulykken skete, gik kranen direkte igennem to lejligheder, da den kollapsede.

Kranen var en del af et større bygningsarbejde et par gader fra det sted, hvor lejlighederne ligger i den engelske hovedstad.

En lokal bygningsarbejder har sagt til Sky News, at kranen blev rejst på bygningspladsen tirsdag.

I videoen nedenunder kan du se billeder af kranen, der er kollapset.