Onsdag skete en tragisk ulykke, da en kran kollapsede på en byggeplads i Hong Kong.

Kranen faldt ned på en række lastcontainere, der fungerede som midlertidige kontorer.

Tre arbejdere mistede livet og seks andre blev såret, da den 30 meter høje og 65 tons tunge kran kollapsede.

Ifølge Sky News skete ulykken kort før klokken 11 lokal tid på en byggeplads i byen Kowloon.

Redningsfolk forsøgte i timevis at redde folk ud fra de lastcontainere, som kranen kolliderede med. Foto: ISAAC LAWRENCE Vis mere Redningsfolk forsøgte i timevis at redde folk ud fra de lastcontainere, som kranen kolliderede med. Foto: ISAAC LAWRENCE

En mand blev erklæret død på stedet efter at have fået et kraniebrud, mens en anden døde efter at være blevet anbragt til hospitalet, oplyser myndighederne.

Et redningshold forsøgte i timevis at nå den tredje mand, der lå fanget under vraget – desværre uden held.

Kranen var i drift, da den kollapsede, men havde ingen last, fortæller brandmand Yim Ying-Kit.

Ministeren for arbejds- og velfærd i Hong Kong, Chris Sun, har beordret at arbejdet skal indstilles på byggepladsen, mens hændelsen bliver undersøgt.

Ulykkesstedet var en del af en byggeplads for et alment boligprojekt, der skulle skabe 19.000 boliger.