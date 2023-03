Lyt til artiklen

Den krakkede amerikanske bank Silicon Valley Bank er blevet opkøbt.

Allerede i dag genåbner 17 af filialerne under et nyt navn.

Det skriver den amerikanske bankgarantifond FDIC i en pressemeddelelse.

Det er First Citizens Bank, som har opkøbt Silicon Valley Bank – ved hjælp af lån fra netop FDIC.

Mandag slår 17 af den kollapsede banks filialer dørene op under First Citizens Banks navn.

Silicon Valley Bank blev 10. marts beordret lukket af finansmyndighederne i den amerikanske delstat Californien

Det kaldes for det mest markante bankkrak siden finanskrisen i 2008.

Silicon Valley Bank kom i problemer, efter at bankens moderselskab meddelte, at det er i bekneb for kapital.

Banken havde store investeringer i lange statsobligationer, og i takt med at USAs Centralbank begyndte at justere renten op for at tackle den stigende inflation, faldt værdien af Silicon Valley Banks statsobligationer.

Silicon Valley Bank blev 14. marts genåbnet under myndighedernes kontrol og navnet Silicon Valley Bridge Bank.