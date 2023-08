Flere steder i Europa kæmper man i øjeblikket med massive vandmasser.

Værst står det til i Østrig, hvor de kraftige regnskyl har sat en dæmning i byen Klagenfurt under pres.

Myndighederne forventer, at dæmningen bryder sammen og oversvømmer dele af byen. Der er udsendt et nødsignal til byens beboere, som man opfordrer til at opbevare vigtige dokumenter og genstande sikkert og undgå unødvendige ture ud.

Civilforsvaret arbejder i øjeblikket på at pumpe noget af vandet væk og lægge barrierer bestående af sandsække.

Flere huse er blevet evakueret.

Det lokale medie Kleine Zeitung skriver, at området har været plaget af oversvømmelser og mudderskred siden torsdag.

I østrigernes naboland Slovenien har kraftige regnskyl også ført til oversvømmelser.

Det kraftige regnvejr ventes at ramme flere lande på Balkan i løbet af weekenden. Foto: Borut Zivulovic/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Det kraftige regnvejr ventes at ramme flere lande på Balkan i løbet af weekenden. Foto: Borut Zivulovic/Reuters/Ritzau Scanpix

To hollandske turister er indtil videre meldt omkomne, efter kraftig regn ramte den nordlige og vestlige del af landet fredag.

Regnen ventes at fortsætte indtil lørdag, og derfor blive store områder nu evakueret. Den høje vandstand besværliggør dog redningsarbejdet.

»Vi har ikke set oversvømmelser som disse i ikke bare 500, men 1000 år,« siger Roman Kocilja, der er chef for redningsarbejdet i landsbyen Most pri Komendi til slovensk tv, skriver Reuters.

Han tilføjer, at vandstanden har nået to meter.

Regnvejret ventes at trække sydpå og ramme nabolandene Bosnien og Kroatien i løbet af natten.

Store dele af infrastrukturen har taget skade i Slovenien. Det gør evakueringerne besværlige. Foto: Jure Makovec/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Store dele af infrastrukturen har taget skade i Slovenien. Det gør evakueringerne besværlige. Foto: Jure Makovec/AFP/Ritzau Scanpix

Længere mod nord har et kraftigt regnvejr ramt den norske region Østlandet. Her bliver det lokale brandvæsen kimet ned fredag aften på grund af oversvømmelser og lækage fra kloakker.

Generelt har det europæiske vejr været præget af ekstremerne denne sommer.

Varmen slog rekorder sydpå og i Danmark har sommervejret også slået rekord to gange. Juni blev den måned med flest registrerede solskinstimer. Juli er modsat blevet den mest regnfulde julimåned nogensinde.