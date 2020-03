Den amerikanske by Salt Lake City i staten Utah er blevet ramt af et jordskælv.

Ifølge tv-stationen CNN målte skælvet 5,7 på richterskalaen.

Skælvet er det kraftigste, der har ramt området, siden 1992.

Dets epicenter lå omkring 16 kilometer fra byens centrum.

We are receiving earthquake reports from Logan to Riverton. The strongest shaking seems to have been felt around Salt Lake County.



The power has been knocked out in some areas. #utquake — Utah Emergency Mgmt (@UtahEmergency) March 18, 2020

Mange tusinde amerikanere er lige nu uden strøm, og fly er blevet omdirigeret til andre lufthavne.

Myndighederne skriver på Twitter, at borgerne må forberede sig på, at der kan komme efterskælv.

Opdateres...